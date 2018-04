P U B L I C



Ante Deportivo Morón, el entrenador Felipe De la Riva confió en el volante como titular y el cordobés respondió: no sólo tuvo un rendimiento superlativo, sino que además convirtió el segundo gol de la victoria de Villa Dálmine. La formación que dispuso Felipe De la Riva para recibir a Deportivo Morón tenía un regreso esperado como el de Nicolás Sánchez, quien se había perdido el encuentro frente a Mitre de Santiago del Estero por cuestiones personales (fue padre de una nena el día previo a viajar). Y todo indicaba que quien dejaría su lugar entre los once titulares para el regreso de "Cuca" iba a ser Marcos Rivadero. Pero no: el entrenador de Villa Dálmine se la jugó por el cordobés y relegó a Ramiro López, quien siempre había sido inicial en esta campaña Violeta. Y el resultado le dio la razón al entrenador uruguayo: Rivadero (25 años) no sólo fue la mejor figura que tuvo el equipo de nuestra ciudad en el marco de un gran rendimiento colectivo con puntos individuales muy altos, sino que además convirtió el segundo gol. "Contento porque pude marcar, pero sobre todo porque sirvió para que nos quedemos con los tres puntos, que era lo más importante", señaló Marcos tras el encuentro en la zona de vestuario. Fue su segundo tanto con la camiseta Violeta, dado que ya le había marcado a Agropecuario (en aquella en oportunidad, también había sido por un rebote tras una pelota parada, pero había significado apenas el descuento cuando el partido se estaba terminando). Y consultado sobre si se trató de su mejor partido en Villa Dálmine, el cordobés asintió: "Fue muy positivo para mí. Espero seguir con este rendimiento y seguir dándole al grupo mi aporte para tratar de obtener los mejores resultados". Hasta el momento, Rivadero (quien se incorporó en enero al Violeta desde Belgrano de Córdoba) había sido titular en cuatro ocasiones, siempre por ausencias de habituales iniciales y siempre como visitante: frente a Instituto en Córdoba por la baja de Renso Pérez; ante Agropecuario en Carlos Casares por la suspensión de Gonzalo Papa; contra Aldosivi en Mar del Plata por la expulsión de Ramiro López; y frente a Mitre en Santiago del Estero por la licencia de Nicolás Sánchez. Así, en el encuentro contra Deportivo Morón fue la primera vez que relegó a uno de los habituales titulares como lo es Ramiro López. "Uno tiene que estar a la altura cuando el técnico lo disponga. Por suerte encontré mayor continuidad en estos últimos partidos, pero uno siempre trabaja para tratar de ganarse un lugar", señaló el ex Belgrano de Córdoba, quien a su vez destacó el grupo humano que se ha conformado en el plantel Violeta: "Este es un muy buen grupo, donde siempre hay alguien apoyando con palabras o acciones. Y cuando un grupo está unido como éste se nota y es importante para que no haya diferencias cuando juega uno u otro compañero".

Una oportunidad diferente. Hasta el partido con Morón, marcos Rivadero había sido titular en cuatro ocasiones, pero siempre por ausencias de los habituales titulares. DUDAS CAMINO A RAFAELA En los últimos entrenamientos previos a viajar para enfrentar a Atlético Rafaela el próximo lunes, el DT Felipe De la Riva debe tomar decisiones con respecto a la formación titular. Sabe que no contará con Gonzalo Papa (cumplirá una fecha de suspensión por su expulsión ante Morón) y tiene dos interrogantes que resolver, porque Renso Pérez acumula cuatro amarillas (con una más se perdería la primera fase del Reducido) y porque Marcos Rivadero terminó el partido ante el "Gallito" con un esguince de tobillo que lo obligó a retirarse vendado y con hielo del estadio de Mitre y Puccini. Para reemplazar a Papa puede optar por Horacio Falcón o volver a ubicar como volante central a Rivadero (ya jugó en esa posición frente a Agropecuario) y hacer ingresar nuevamente a Ramiro López en su puesto habitual (volante por izquierda). En tanto, si desea preservar a Renso Pérez, las opciones son el propio López o Federico Jourdan. Es que si bien Villa Dálmine ya está clasificado al Reducido, necesitaría al menos un empate frente a Atlético Rafaela para asegurarse la localía y la ventaja deportiva en la primera fase. Por ello se estima que De la Riva no retocaría mucho la formación titular, más allá de la baja de Papa.



Nacional B:

Rivadero, una figura inesperada

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: