En suplementario, venció 75-74 a Racing de Chivilcoy y de esa manera cerró la primera rueda como líder de la Zona Norte 1.

Luego de haber perdido el invicto en la fecha anterior, durante su visita a Somisa de San Nicolás, Ciudad de Campana volvió al triunfo en la Liga Provincial U19 al vencer 75-74 como local a Racing de Chivilcoy.

De esta manera, los dirigidos por Sebastián Silva cerraron la primera rueda de la Zona Norte 1 con cinco triunfos y apenas una derrota en seis presentaciones y es líder de su grupo junto a Independiente de Zárate, que en esta séptima fecha superó 90 a 71 a San Lorenzo de Chivilcoy.

Frente a Racing, el CCC debió trabajar tiempo extra: luego de igualar en 64, se impuso 11-10 en el suplementario para quedarse con la victoria por 75 a 74. Sus dos jugadores más destacados volvieron a ser Agustín Hernández y Juan Sebastián Manrique, quienes anotaron 23 puntos cada uno. También Matías Pagura (13) aportó en doble dígito. En tanto, en el elenco de Chivilcoy sobresalieron Patricio Clavin (24) y Denis Bossarelli (22).

En el otro partido de esta Zona Norte 1, Unión Vecinal de La Plata superó 77 a 60 a Somisa de San Nicolás y saltó al tercer lugar. Las posiciones, culminada la primera rueda, quedaron de la siguiente manera: 1) Ciudad de Campana (5-1), 11 puntos; 2) Independiente de Zárate (5-1), 11 puntos; 3) Unión Vecinal de La Plata (4-2), 10 puntos; 4) Racing de Chivilcoy (3-3), 9 puntos; 5) Somisa de San Nicolás (3-3), 9 puntos; 6) Estudiantes de La Plata (1-5), 7 puntos; 7) San Lorenzo de Chivilcoy (0-6), 6 puntos.

La próxima fecha será la octava, primera de la segunda rueda y tendrá los siguientes partidos: Ciudad de Campana vs San Lorenzo (Chi); Unión Vecinal (LP) vs Racing (Chi); y Estudiantes (LP) vs Somisa (SN). Quedará libre Independiente (Z).

SÍNTESIS DEL PARTIDO

CIUDAD DE CAMPANA (75): Lucio Cadelli (6), Gonzalo Delgado (6), Matías Pagura (13), Juan Sebastián Manrique (23) y Agustín Hernández (23) (FI) Juan Cruz Álvarez Tello (0), Gonzalo Corbal (1), Franco Garín (0), Mateo Somoza (3) y Máximo Fritzler (0). DT: Sebastián Silva.

RACING DE CHIVILCOY (74): Patricio Clavin (24), Gonzalo García (8), Denis Bossarrelli (22), Jonathan Alegre (3) y Rómulo Dinisi (6) (FI) Tomás García (9), Gonzalo Battistin (2) y Simon Casanovas (0).

PARCIALES: 18-12 / 18-18 (36-30) / 8-12 (44-42) / 20-22 (64-64) / 11-10 (75-74).

GIMNASIO: Ciudad de Campana.