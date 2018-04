En esta nueva temporada de pejerrey me comunique con el amigo y guía de pesca referente en Junín (B) Rubén Bracco con quien después de asesorarme el estado del pique decidí viajar el día viernes para hacer noche en Junín y realizar una jornada de pesca en el día sábado. Llegando a Junín Rubén nos espero en nuestro tradicional punto de encuentro en una estación de servicio y desde allí después de los correspondientes abrazos y saludos nos dirigimos a la cabaña que él tiene en alquiler en el parque municipal en la laguna para hacer noche. Los celulares nos despertaron el sábado a las 05:30 horas de esa mañana la que en realidad se presentó con mucha humedad y una temperatura propia de verano, después de tomar un exquisito desayuno salimos rumbo al encuentro de Rubén que nos esperaría en el ingreso a Junín y la ruta 7, desde donde pasaríamos por unas buenas porciones de mojarras en el Biguá sobre la misma ruta 7. Por otra parte si bien nuestro destino principal era la laguna Mar Chiquita de Agustina después de enterarnos lo que acontecía con la laguna por falta de agua y que se estaba muriendo los peses, nuestra salida se enfoco al pesquero "Rincón de Hugo" de Hugo Meoni sobre la ruta 188 en la laguna de Gómez. En unos minutos de viaje arribamos al pesquero donde Diego ya nos tenía preparado el cómodo Tracker de nuestro guía, en el Rincón de Hugo se encuentran alquiler de habitaciones para 4 personas con cocina, cabañas y departamentos de 3 a 8 personas, también cuentan con comodidades para acampar, con algunos refugios para pasar el día y la posibilidad de pescar de costa, con guardería y bajada de lanchas, alquiler de botes y motores. Con todos nuestros equipos abordo entonces salimos a marcha lenta hacia la zona de las tres aguas, la laguna estaba especial en su punto justo erizada por el viento. Al largarnos al garete tuvimos algunos piques los cuales erramos la clavada pero claramente no se trataba de pejerreyes sino de posibles ataques de dientudos dado la forma de picar. Sin resultados positivos en esta primer gareteada nuestro guía decidió cambiar de sector de pesca, por lo que navegamos unos minutos y primeramente realizamos unos intentos fondeados, dándose respuestas de algunos pejerreyes y varios bagres laguneros o los llamados sapo, nuevamente al garete obtuvimos así mejores resultados pues si bien los piques no eran constantes si fueron lo suficiente como para poder completar la cuota con pejerreyes de 25 a 32 centímetros. En nuestro programa de TV Nº 720 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota, la que podes ver a través de nuestra página www.semanario pes-cador.com.ar o en nuestro canal de YouTube. Entérate además del más completo informe del pique en nuestro programa radial por FM Simple 97.3 Mhz todos los días jueves de 20 a 22 horas, siempre con la conducción de Luis María Bruno, y como ya es costumbre con toda la información del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas como Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello, de Crónica Pesca; Wilmar Merino, de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend; el Profesor Diego Araujo, del partido de la costa de Pescando en AM; Jorge Virgilio, desde Tandil y de Planeta pesca Radio; Daniel Console, del Diario Oral del Pescador; y Daniel Rodríguez, del portal Sentí y columnista de revista Weekend. Para contactarse con el Semanario del Pescador, comunicarse al teléfono (03489) 15-662887 o a través de www.semanariopescador.com.ar

Pejerreyes de boca chica en la laguna de Gómez por lo que se imponen anzuelos chicos y lineas livianas.





Ruben Bracco guia de pesca en Junin con uno de los ejemplares capturados.



Semanario del Pescador:

Otoño y pejerreyes en la Laguna de Gómez

Por Luis María Bruno

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: