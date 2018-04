Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 26/abr/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 26/abr/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

COPA: PERDIO BOCA por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores de América.- CHAMPIONS: Ganó Real Madrid con un triunfo enorme en el comienzo de la segunda semifinal de la Champios League.- PRIMERA B METRO: el líder Platense enfrentará como visitante a Colegiales.- PRIMERA C: Defensores Unidos tomó cuatro puntos de ventaja en la cima.- DÍA NEGRO EN BARCELONA: perdieron los tres argentinos que estaban en la segunda ronda del ATP 500.- SPURS ELIMINADOS: quedaron eliminados de los Playoffs de la NBA.- COPA: PERDIÓ BOCA Anoche, por la cuarta fecha del Grupo H de la Copa Libertadores de América, Boca Juniors perdió 2-0 como local ante Palmeiras. Así, el conjunto de Brasil se afianzó como líder con 10 puntos, mientras el Xeneize suma 5. En tanto, Atlético Tucumán le ganó 3-0 como local a The Strongest y, con 6 puntos, se acomodó en la segunda posición del Grupo C. Esta noche, River Plate se presentará como local ante Emelec de Ecuador desde las 19.15, mientras que Racing Club visita a Vasco da Gama de Brasil a partir de las 21.30. CHAMPIONS: GANÓ EL REAL Real Madrid se anotó un triunfo enorme en el comienzo de la segunda semifinal de la Champios League al vencer 2-1 como visitante al Bayern Munich. El conjunto alemán comenzó ganando con un tanto de Kimmich, pero los españoles lo dieron vuelta con goles del brasileño Marcelo y Marco Asensio. La revancha será el martes 1º de mayo en Madrid. Al día siguiente, el miércoles 2, se definirá la otra semifinal. PRIMERA B METRO Este fin de semana se disputará la última fecha, aunque toda la atención estará puesta en el sábado, cuando se definirá el ascenso directo y también el descenso. Desde las 13.05, el líder Platense (63 puntos) enfrentará como visitante a Colegiales, en simultáneo con el partido que el escolta Estudiantes (61) disputará frente a Fénix en Caseros. En tanto, desde las 15.30, Almirante Brown recibirá a Villa San Carlos, que está obligado a vencer para forzar un desempate por el descenso frente al propio elenco de Isidro Casanova. Cualquier otro resultado condena a los de Berisso a regresar a la Primera C. PRIMERA C Luego del empate de Central Córdoba frente a Justo José de Urquiza del último martes, Defensores Unidos tomó cuatro puntos de ventaja en la cima sobre el equipo rosarino cuando restan solo cuatro fechas para culminar el campeonato. Este fin de semana, el conjunto de Zárate (67 puntos) recibirá el domingo a Deportivo Laferrere, mientras que Central Córdoba (63) jugará el mismo día y a la misma hora frente a San Martín de Burzaco. DÍA NEGRO EN BARCELONA Ayer perdieron los tres argentinos que estaban en la segunda ronda del ATP 500 que se disputa en Barcelona sobre polvo de ladrillo. Diego Schwartzman fue superado 6-2 y 6-1 por el griego Stefanos Tsitsipas; Guido Pella fue derrotado 6-3 y 6-3 por el eslovaco Jozef Kovalik; y Leonardo Mayer cayó 6-4 y 6-3 con el ruso Karen Khachanov. En la jornada de ayer, el español Rafael Nadal (Nº 1 del mundo) venció 6-4 y 6-4 a su compatriota Roberto Carballes, mientras que Novak Djokovic perdió frente al eslovaco Martin Klizan. SPURS ELIMINADOS Los San Antonio Spurs quedaron eliminados de los Playoffs de la NBA al perder el quinto juego frente a Golden State Warriors. Los vigentes campeones se impusieron por 99 a 91 y sellaron 4-1 a su favor la serie. El argentino Emanuel Ginóbili (40 años) terminó el partido con 10 puntos, 7 asistencias y 5 rebotes. Luego del encuentro señaló que se tomará hasta julio para informar si continúa jugando o si decide ponerle punto final a una carrera profesional que se inició en 1995 en Andino de La Rioja y que durante las últimas 16 temporadas lo tuvo en la franquicia de San Antonio en el mejor básquet del mundo.

