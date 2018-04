Huevo y colesterol: Perder los miedos

P U B L I C



Frente a las nuevas discusiones sobre los beneficios del huevo para la salud, la Jefa del Servicio de Nutrición del Hospital Austral, Silvia Juárez, explicó las características de este alimento y sus aportes dentro de la dieta. Debido a la cantidad y la calidad de los macro-nutrientes que aporta el huevo, es considerado un alimento protector frente a enfermedades carenciales porque sus nutrientes son fácilmente absorbibles. Se consume desde hace muchos años por ser fácil de obtener y por sus cualidades culinarias. "El huevo contiene un 13 % de proteínas, y durante años la proteína del huevo fue considerada proteína patrón (no dejó de serlo), por proporcionar aminoácidos esenciales en cantidades adecuadas; que además son de las que más se parecen a las que nuestro organismo necesita", explicó Silvia Juárez. Y agregó: "Estos aminoácidos esenciales son los que no podemos fabricar y que debemos obtener de los alimentos". "Si bien, como venimos diciendo, el huevo ha formado parte desde siempre de una dieta equilibrada, durante las últimas décadas este alimento fue incluido dentro de un grupo cuyo consumo asiduo podía contribuir a la prevalencia de enfermedades cardiovasculares", sostuvo Juárez. "Por eso –aseguró- nos propusimos aclarar algunas cuestiones relacionadas con este riesgo, porque actualmente se está volviendo a incluir al huevo en la llamada dieta saludable, al haberse comprobado que no hay una relación directa entre el consumo de huevos y el aumento significativo del colesterol sérico". Otras características que hacen del huevo un buen alimento: *Con sólo unas 70 kcal por término medio proporciona una proteína de alto valor nutricional, con un perfil aminoacídico adecuado a las necesidades del hombre. *Contiene gran variedad de vitaminas y minerales. *Es natural, no se puede manipular y su cubierta protectora permite una conservación más prolongada que la que puede conseguirse en el resto de los alimentos naturales. *Posee dos carotenoides: la luteína y la zeaxantina (xantófilas), que intervienen en la salud visual, reduciendo el riesgo de catarata y de degeneración macular relacionada con la edad. *Es uno de los pocos alimentos que son fuente natural de vitamina D. Detalles de su composición La yema del huevo contiene la mayor parte de los nutrientes: el 50% es agua, y el resto se reparte equitativamente entre proteínas y lípidos como hierro, zinc, fósforo, vitaminas A, D, E, B 6 y B 12, ácido fólico, ácido pantoténico, colina, tiamina, y casi la mitad de las proteínas y la riboflavina del huevo entero. Por su parte, la clara del huevo contiene principalmente agua (88%) y proteínas, entre las cuales la albúmina es la más importante. "El huevo no contiene hidratos de carbono, y la energía que aporta proviene de los lípidos. Sí tiene antioxidantes como selenio y vitamina E, ácido fólico y colina, necesarios para el buen funcionamiento del organismo.



Huevo y colesterol: Perder los miedos

