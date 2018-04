Pese a las demoras iniciales, la reforma de la Rocca toma impulso

Se estableció un plan hidráulico y se aprobó el proyecto de soterramiento del tendido eléctrico, cuestiones que retrasaban el avance de la obra. La cuadra entre Dellepiane y Luis Costa será terminada en su totalidad y servirá para mostrar la transformación que le espera al resto de la avenida. Pese a algunos contratiempos iniciales, el proyecto de remodelación de la avenida Rocca va tomando mayor ritmo, con la expectativa de convertirse en una obra que marque un sello de la actual gestión municipal en el corazón comercial de la ciudad. Ayer, en una recorrida por los trabajos que se desarrollan actualmente entre las calles Dellepiane y Luis Costa, funcionarios municipales y la empresa contratista a cargo de la obra confirmaron que la primera cuadra estará totalmente terminada a fines de mayo o principios de junio. Ese no era el plan inicial, que prevé la realización de las diferentes etapas de forma lineal a largo de la vía; sin embargo, el malestar de algunos comerciantes por las demoras en las tareas de refacción hizo pensar al Gobierno en una especie de retribución por las molestias ocasionadas. Así, dentro de pocas semanas, esos casi 100 metros de avenida serán una muestra de cómo quedará el resto, arbolado y mobiliario urbano incluido. "La principal demora es el no acostumbramiento a lo nuevo", sostuvo este jueves el secretario de Obras Públicas municipal, Sergio Agostinelli. Junto a Fernando Sajnín, de la contratista local Jusa S.A., explicó que los contratiempos vinieron de dos frentes: la ejecución de las obras de infraestructura (plan hidráulico y soterramiento de cables) y el acomodamiento de los comerciantes a las reformas perseguidas por el proyecto, que pretende reducir la contaminación visual y ambiental. "Por suerte, nos pusimos de acuerdo con todas las partes, y la que no se quiera sentar a escuchar va a tener que aceptar, porque nosotros no vamos a ir para atrás con esto", lanzó Agostinelli, en un claro mensaje hacia quienes no están de acuerdo con la obra, aunque afirmó que "personalmente" nunca recibió quejas. De acuerdo al funcionario, fue él mismo quien se detuvo en la cuestión hidráulica antes de seguir dejando avanzar las tareas. Dijo que no lo satisfacía "eso de `si antes se inundaban los comercios, ahora se van a seguir inundando´" porque "la inversión es suficientemente importante para resolver ese tema". En ese sentido, precisó que el problema de la Rocca es "la falta de captación", lo que vuelve necesario "bajar la velocidad de la caída de agua haciendo alguna modificación" calle arriba. "Y lo último -continuó- es ver en qué estado está y cómo se puede resolver el colector que va hasta el río. Pero con la capacidad de carga de las (nuevas) canaletas más la captación escalonada, puedo casi asegurar que se soluciona la entrada de agua a los locales de esta cuadra". Por otra parte, el jueves de la semana pasada EDEN aprobó el proyecto de soterramiento eléctrico, escollo final a sortear para darle impulso definitivo a la obra. Resta que el HCD elabore y sancione una ordenanza estableciendo un período de adecuación para los frentistas de la avenida en lo relacionado a cableado y cartelería. "Al ser ingeniero, me preocupa mucho más la infraestructura, que es lo que no se ve. ¿Por qué la obra no mostró avances? Porque estuvimos trabajando en lo que no se ve, que ayuda al bienestar del día de mañana", expresó el funcionario. Esta semana, la cantidad de obreros involucrados en los trabajos se triplicó. Y aunque con ese y los demás pasos adelante se mostró confiado en terminar el centenar de metros inaugurales pronto, Fernando Sajnín señaló que los tiempos dependerán también de otros "factores condicionantes" como el "clima" y la demanda de efectuar las tareas del turno nocturno "sin ruido". La obra de la Rocca implica un desembolso de más de 30 millones de pesos y se prolongará por 300 días. Ayer, en el cruce de la avenida con Dellepiane, una retroexcavadora había roto un caño de agua que no figuraba en los planos y personal de ABSA se esmeraba en repararlo. Imprevistos que no paran la construcción de este sueño cada vez más palpable.

Pese a las demoras iniciales, la reforma de la Rocca toma impulso

