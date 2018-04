Iniciaron las obras del Canal Santa María

Funcionarios provinciales supervisaron las obras llevarán una inversión de $565 millones. En paralelo, vecinos denuncian que la tierra removida será utilizada para un emprendimiento privado: el ex "Puerto Palmas", hoy "Bahías del Paraná". El subsecretario de Infraestructura Hidráulica de la Provincia, Luis Giménez, recorrió las obras del canal Santa María, el cual vincula al río Luján con el río Paraná de las Palmas. La obra se encuentra en la primera parte del proyecto y planifica que con la eliminación de presas naturales, árboles caídos y otros objetos se aumente sensiblemente el escurrimiento. "La necesidad de incremento de la capacidad hídrica del Canal Santa María responde a la problemática de inundaciones que ocurren en la cuenca del Río Luján, la cual abarca a los partidos de Campana, Chacabuco, Escobar, Exaltación de la Cruz, Gral. Rodríguez, José C. Paz, Luján, Malvinas Argentinas, Mercedes, Moreno, Pilar, San Andrés de Giles, San Fernando, Suipacha y Tigre" expresaron desde la subsecretaría. Según se informó, las obras se extenderán a lo largo de 7.1 KM e implican una inversión de $ 565 millones. Incluyen la ampliación de un tramo del canal existente y la excavación de un nuevo canal aliviador. También se realizarán tareas de dragado y limpieza, como así también "la construcción de senderos y alcantarillas". 5 kilómetros En paralelo con el inicio de las obras del Canal, la agrupación ambientalista "Vecinos del Humedal" señalan que la firma "Brenna Desarrolladores" tiene decidido construir un camino de acceso al desarrollo inmobiliario "Bahías del Paraná" ("Ex Puerto Palmas") que estaría emplazado justo en medio del Canal Santa María y el canal aliviado a construirse de cero. De hecho, en su página web, Brenna propone una primera etapa de 107 Chacras Náuticas con todas con "frente al Canal Santa María". "El segundo o sea el nuevo canal aliviador no fue construido aún. Está aprobado por la Dirección Provincial de Obras Hidráulicas, fue licitado y adjudicado, a pesar de que tiene serias objeciones de parte de expertos en el tema en cuanto a su utilidad para aumentar la capacidad de descarga de los excesos hídricos. El nuevo canal simplemente alivia y alienta la especulación inmobiliaria del grupo Brenna" expresa el comunicado de "Vecinos de Humedal". Las versiones indican que también el acceso por tierra al emprendimiento será a partir de la construcción de un camino de 5 kilómetros trazado sobre la superficie del futuro Parque Nacional Ciervos de los Pantanos y que la tierra removida del canal con fondos públicos será dispuesta de manera tal que colaborará en levantar la cota tanto del emprendimiento, como la de la traza del camino de acceso, ahorrando así una cifra considerable al emprendimiento privado. El proyecto original de Brenna fue presentado en sociedad a principios de la década pasada bajo el nombre "Puerto Palmas" y no prosperó, entre otras cuestiones, porque proponía la reapertura del viejo camino de servidumbre autorizado en el gobierno de Frondizi, que unía la Estación Río Luján con el Río Paraná, atravesando la actual Reserva Natural Estricta Otamendi y futuro Parque Nacional Ciervo de los Pantanos.

El emprendimiento tiene salida al Paraná por el Canal. Son 107 Chacras Náuticas.





Días atrás, funcionarios de Hidráulica de la provincia visitaron las obras del Canal Santa María.





Octubre de 2001. M. López Alfonsín, de Parques Nacionales firmó la resolución 477/01 autorizando la apertura del camino, junto al entonces Intendente Varela y el desarrollador Gerardo Brenna.



Iniciaron las obras del Canal Santa María

