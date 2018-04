El contador Miguel Ibarra se presentó para analizar el Presupuesto 2017 de cara al tratamiento de la Rendición de Cuentas. "Hay concejales que piden información y después no participan de las reuniones con funcionarios", dispararon desde Cambiemos. De cara al próximo tratamiento de la Rendición de Cuentas del Departamento Ejecutivo correspondiente al año 2017, los bloques del Honorable Concejo Deliberante fueron convocados este jueves a participar de una reunión plenaria de comisiones para abordar y analizar el Presupuesto Municipal 2017 junto al Secretario de Economía y Hacienda, Miguel Ibarra; el contador del Municipio, Santiago Castro; y la Directora de Presupuesto, Valeria Dellepiane. El encuentro, que duró más de una hora, fue realizado en el Salón Blanco y contó con la presencia de los legisladores de Cambiemos Marina Casaretto, Romina Buzzini y Alejandro Deppeler, como así también de Axel Cantlon y Rosa Funes, del bloque "UV Más Campana". Así, ante la ausencia de los bloques peronistas (PJ-Unidad Ciudadana y Frente Renovador), desde el oficialismo lanzaron críticas por el "faltazo": "Hay concejales que piden información sobre el presupuesto municipal y después no participan de las reuniones con funcionarios", remarcaron. Al respecto, Casaretto, quien preside la Comisión de Presupuesto, resaltó que para llevar adelante este encuentro "hubo consenso por parte de todos los concejales" y que la ausencia de los bloques peronistas "demuestra la falta de voluntad de informarse en la materia". Además agregó: "El objetivo de esta reunión era analizar en detalle el presupuesto municipal del 2017 y los ediles opositores no aprovecharon la oportunidad para evacuar dudas debido a su gran mezquindad política". Por último, Casaretto, Buzzini y Deppeler indicaron que "la documentación que detalla las ejecuciones de fondos realizadas por el gobierno del intendente Sebastián Abella durante el año pasado está disponible en la Secretaría de Economía y Hacienda, pero aun así ellos prefieren hablar en los medios de comunicación antes de interiorizarse en el tema".

LA REUNIÓN SE REALIZÓ EN EL SALÓN BLANCO Y CONTÓ CON EDILES DE CAMBIEMOS Y DE LA UV MÁS CAMPANA.



HCD:

El oficialismo criticó a los bloques peronistas por faltar a una reunión plenaria con el Secretario de Economía

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: