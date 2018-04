La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/abr/2018 Desde el Estribo:

Vacaciones

Por Fabiana Daversa







La Auténtica se ha convertido en parte de mi desarrollo personal. Hablar de evolución es un tanto pretencioso, nadie sabe qué potencial tiene, es el otro el que tiene la facultad de evaluarnos. Sí puedo asegurar que vivo pensando sobre qué escribiré al día siguiente, qué tema abordaré, sobre qué quiero opinar. En fin, qué compartiremos en esos breves instantes en el que nos conectamos. Mirar a través del prójimo hace que me ponga en los zapatos de realidades muy distintas. Nunca mis editores dijeron qué debí decir o recibí reprimendas por alguna idea rara (de las que soy coleccionista). Antes de la onda feminista los que me leyeron desde el comienzo saben que siempre defendí los derechos igualitarios de la mujer, que soy pacifista, valoro el conocimiento, la mística, la naturaleza y el arte. Nadie podrá decir que callé sobre los temas fundamentales de nuestro tiempo. Sin embargo, reconozco que no sé nada de política, me aburre la economía y me duerme la tecnología. Que me guste un tema no significa que me haya especializado en él. O que tenga razón. Sepan perdonarme las torpezas. En el caso de que haya logrado librarlos de una pena, sacarles de la cabeza una obsesión o arrancarles una sonrisa en estos casi dos años de columna, ya me doy por satisfecha. Me iré de vacaciones por quince días. Espero que descansen de mí y, quién sabe, también me extrañen un poquito. Hasta la vuelta!

Fabiana Daversa www.fabianadaversa.com



Desde el Estribo:

Vacaciones

Por Fabiana Daversa

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: