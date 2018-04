La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/abr/2018 Secretaría de Desarrollo Social: direcciones y horarios de las distintas dependencias







Desde el Municipio informan a los vecinos dónde atienden cada una de las áreas y sus números de teléfono. La Secretaría de Desarrollo Social del Municipio informa a los vecinos las direcciones y teléfonos de las distintas dependencias que tiene bajo su órbita. Tal como detallaron: - Secretaría de Desarrollo Social Despacho: Castelli 405. Teléfono: 431915/437787 - Dirección de Deportes: San Martín y Dellepiane (ex Lavalle). Teléfono: 407653 - Dirección de Entidades de Bien Público: San Martín y Dellepiane (ex Lavalle). Teléfono: 407655 - Dirección de Discapacidad y Adultos Mayores: 25 de Mayo 1117. Teléfono: 448012 - Dirección General de Hábitat, Banco de Tierra e Inclusión Social: 25 de Mayo 856. Teléfono: 431914 - Dirección de Niñez y Familia: Colón 697. Teléfono: 432872 - Hacemos Futuro (ex Argentina Trabaja): San Martín y Dellepiane (ex Lavalle). Teléfono: 447656 - COFA-DOA-Envión: Belgrano 149. Teléfono: 426800 - Abordaje territorial-Nutriendo Redes: Jacob 820. Teléfono: 427010 - Hogar de Ancianos: Alberti y Alberdi. Teléfono: 407311 Dichas dependencias atienden al público de lunes a viernes de 7 a 15. Excepto, la Dirección de Niñez y Familia que abre sus puertas a partir de las 8.

Parte de la Secretaría funciona en San Martin y boulevard Dellepiane



Secretaría de Desarrollo Social: direcciones y horarios de las distintas dependencias

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: