Continúa hoy el Ciclo Otoñal de cine-debate en la Biblioteca Popular Jean Jaures







Esta noche se proyectará la película "En un mundo libre". El encuentro de entrada libre, con el clásico sistema "a la gorra". "En un mundo libre" es una película dramática dirigida por Ken Loach y escrita por Paul Laverty, estrenada el 1 de septiembre de 2007 en el Festival de Cine de Venecia. Hoy a las 21 horas se proyectará este film en la sede de la Biblioteca Popular Jean Jaures (San Martín 325). Ken Loach afronta varios temas en esta película. El principal es la precariedad laboral. Según sus palabras, el origen de la película está en un documental que hizo en los años 90 llamado The Flickering Game (El Juego titilante). Esta película es una crítica a la situación laboral actual que se vive en los países capitalistas, las empresas de trabajo temporal, sus condiciones y la inmigración. La precariedad del mundo laboral y la explotación de los trabajadores sin papeles son el tema que se desarrolla. Como es habitual en Loach, la concientización que quiere llevar a cabo con su film no va dirigida a los grandes explotadores sino a los ciudadanos de clase media-baja que actúan como cómplices de un engranaje del que acabarán siendo víctimas. La protagonista de ´En un mundo libre´ es una mujer que, cansada de que la hayan echado de diversas agencias de recursos humanos donde ha trabajado, decide establecerse por su cuenta. Esta emprendedora se sitúa en los resquicios de la legalidad con el supuesto objetivo de empezar a hacer las cosas correctamente en cuanto le sonría el trabajo. Su frontera está en no contratar a ilegales. Pero las cosas se le complican hasta el punto de acabar renunciando a sus propios topes éticos. Sobre la protagonista, Loach comentó: "Es el producto de la contrarrevolución que ha hecho hincapié en los negocios y éxitos empresariales, que ha premiado a los que se han abierto camino a codazos". El ciclo, organizado por ADICCINE, es de entrada libre y gratuita, aunque ofrece el clásico sistema "a la gorra" y un buffet "económico y popular" para colaborar con su realización y la propia Biblioteca Jean Jaures.

LA PROTAGONISTA DE ´EN UN MUNDO LIBRE´ ES UNA MUJER QUE, CANSADA DE QUE LA ECHEN DE DIVERSOS TRABAJOS, DECIDE ESTABLECERSE POR SU CUENTA. LA PRECARIEDAD LABORAL ES EL TEMA QUE ABORDA EL DIRECTOR KEN LOACH.



