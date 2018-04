La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/abr/2018 Se presentará en Campana la comedia "Justo esta noche!"







Será el viernes 4 de mayo a las 20 en el Teatro Municipal Pedro Barbero. El evento tiene su costado solidario, ya que la entrada será un alimento no perecedero. Con el auspicio de la Dirección de Cultura del Municipio, el viernes 4 de mayo a las 20 llega el estreno de "Justo esta noche!" al Teatro Pedro Barbero. La comedia se presenta en Campana en el marco del proyecto "Construyendo una sonrisa", que busca a través del arte y la diversión generar conciencia social sobre cómo ayudar a quienes más lo necesitan. Por ello, la entrada será un alimento no perecedero. Bajo la dirección y los libros de Nicolás Yannicelli, la obra cuenta con la actuación de Thiago Batistuta (ex conductor de Combate), Mumy De Los Ríos, Nicolás Figueroa, Antonella Lagamba, Micaela Lapegue y Lucas Rivas. El público además disfrutará de la presentación en vivo de de la banda Scima /Quiero.





Se presentará en Campana la comedia "Justo esta noche!"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: