CON EL SUPER TC2000, A MENDOZA El campanense Matías Milla se muda este fin de semana a Mendoza, donde se desarrollará la tercera fecha de la temporada 2018 del Súper TC2000. El piloto de nuestra ciudad volverá a subirse al Renault Fluence #23 del Sportteam para afrontar este desafió que comenzará oficialmente el sábado con los entrenamientos, la clasificación y la carrera clasificatoria y que se definirá el domingo con la final a 27 vueltas, que tendrá como particularidad la posibilidad de utilizar dos "Vueltas Joker" un "comodín" para acortar recorrido en la pista que solo puede utilizar cada competidor estratégicamente, dos veces en la carrera (una vez entre las vueltas 3 y 15; y otra antes de los tres giros finales). Terminó 2º en cada una de las tres mangas. En la final, un toque sobre el cierre de la carera lo dejó con las manos vacías. "Casi sin tocar el karting y sin los medios para entrenar", como escribió en su cuenta de Twitter, el campanense Matías Milla volvió a la disciplina que tanto ama el pasado fin de semana, cuando participó de la segunda fecha de Rotax Max Challenge Buenos Aires en el circuito de la vecina ciudad de Zárate. La actividad oficial, que contó con la participación de casi 200 pilotos, comenzó el sábado con prácticas, una clasificación y dos mangas por categoría. El domingo, en tanto, se corrió la tercera manga y todas las finales, además de realizarse la programación completa de las categorías "Nacionales" (clasificación, serie única y final). Milla compitió en la categoría Senior Max, con el karting #81 asistido por el equipo Indiana Veloz y en cada una de las tres mangas, de nueve vueltas cada una, terminó en la segunda ubicación. En la Manga 1 quedó por detrás de Juan Pablo Pilo y por delante de Santiago Chiarello. Luego, en la Manga 2, se ubicó detrás de Bruno Romano, pero por delante de Pilo. Mientras que en la Manga 3 sólo lo superó Santiago Fabani (tercero fue Ulises Cepeda). En la final, el "Negro" largó al frente de la grilla y alternó esa posición con Chiarello, hasta que Pilo tomó el liderazgo y el campanense quedó en la tercera colocación. En ese lugar se encontraba cuando se disputaban las dos últimas vueltas y sufrió el acecho de Jeremías Olmedo, con quien se tocó en una maniobra que lo dejó con las manos vacías, dado que no pudo completar los 20 giros (terminó con 19) y finalizó en la 26ª ubicación. Más allá de esta situación, para Milla fue un fin de semana positivo, especialmente por poder estar nuevamente arriba de un karting. Incluso, en la previa, había explicado que vivía esta experiencia "con muchísima alegría" a pesar de la inactividad. "Es lo que más amo en esta vida", agregó en diálogo con curva1kart.com. En esa misma nota también reveló un proyecto para el futuro inmediato en torno a la disciplina: "Me surgió una propuesta muy interesante para mitad de este año, una carrera muy importante que no quiero desaprovechar. Voy a trabajar todo lo que pueda porque realmente quiero estar".





LARGADA APRETADA. EN EL INICIO DE LA FINAL, MILLA (#81) PELEA PALMO A PALMO CON JUAN PABLO PILO, QUIEN SE IMPUSO EN LA PRIMERA MANGA Y EN LA FINAL. Largamos p1 la final. Despues de clasificar 2 tres Segundo puestos en las mangas, increíble para mi.. casi sin tocar el kart y no tener los medios para entrenar lo que más rescato es q a pesar de mi edad voy a correr con los mejores del momento y a las categoría mas difíciles.. pic.twitter.com/vL0wdR1Isv — matias nicolas milla (@matumilla) 23 de abril de 2018

Karting:

Matías Milla participó de la segunda fecha del Rotax Max Challenge

