El volante de Puerto Nuevo no buscó excusas tras la derrota ante Centro Español que marcó el octavo partido sin triunfos del Auriazul. El martes, Puerto Nuevo cayó 2-1 como local frente a Centro Español (equipo que se encuentra en la segunda posición del campeonato) y llegó así a ocho encuentros sin victorias en esta parte final de la temporada de la Primera D. Y en ese marco, el volante Franco Colliard, uno de los referentes del plantel Auriazul, hizo una dura autocrítica, haciendo gala de una franqueza que muchas veces es difícil encontrar en el fútbol argentino. "Estamos en una situación en la que ya no podemos hablar de merecimientos", comenzó explicando tras ser consultado si el Portuario mereció mejor suerte contra el Gallego. "El equipo ya hace ocho partidos que no gana, entonces hay cosas más primordiales para corregir en los entrenamientos y en los partidos antes de mirar si realmente merecimos ganar o no. Creo que si estamos en esta situación es porque no hicimos las cosas bien", agregó. Y luego añadió: " Hay que tener autocrítica de parte de todos, empezando por los jugadores que somos los que salimos y damos la cara todos los fines de semana; el cuerpo técnico que es el responsable de armar el equipo para jugar y armar una táctica para salir a competir; y los dirigentes que son la cabeza del club. Hay que empezar a mirar otras cosas para que el club empiece de una vez por todas a dejar de pelear desafiliaciones o salir de mitad de tabla para abajo. Creo que en esta categoría no hay grandes equipos que jueguen bien al fútbol. Entonces, con poquito, siendo ordenados y profesionales creo que podemos jugar un Reducido. Nosotros hace años que no lo hacemos y ése es el motivo de mi principal malestar hoy en día". En ese objetivo de mejorar, Puerto Nuevo incorporó al cuerpo técnico a Carlos Pereyra, volante de gran trayectoria profesional en Villa Dálmine y entrenador recibido con experiencia en el Violeta y en Deportivo Morón. Y Colliard se refirió positivamente al arribo de "Jetin": "Creo que él nos mostró otra cosa y nos está parando de otra manera en la cancha. Si bien no nos está alcanzando, creo que empezando una temporada desde cero con él, el equipo va a mejorar muchísimo. Es mi punto de vista. Nosotros tenemos que estar dispuestos a las exigencias que él nos va a presentar y siempre buscar mejorar", explicó. "Si bien la fecha anterior ya habíamos quedado afuera del Reducido, no nos podíamos bajonear. Ya no podemos volver para atrás y hay que pensar en lo que viene y tratar de dejar otra imagen, primero por el prestigio del club y segundo por el nuestro, porque somos jugadores jóvenes y nuestra carrera continúa", concluyó el mediocampista, ya pensando en el próximo compromiso de Puerto Nuevo, este domingo 29 de abril frente a Atlas como visitante, con arbitraje de Lucas Mattis.

