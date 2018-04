Con muchas bajas, la Primera Damas del Campana Boat Club perdió en Ciudad Evita ante San Lorenzo por 25 a 17. Por la quinta fecha de la Cuarta División de la Federación Metropolitana de Balonmano (FEMEBAL), la Primera División Damas del Campana Boat Club perdió 25-17 como local frente a San Lorenzo. Luego de obtener su primera victoria del año ante Almirante Brown, las Celestes no pudieron repetir en un encuentro en el que tuvieron muchas ausencias (presentaron solo nueve jugadoras), incluida la de su entrenador, Eduardo Godoy, quien no pudo estar presentes por cuestiones laborales. Por ello, la jugadora y profesora de inferiores, Loana Vietta, firmó en su lugar y se hizo cargo de la dirección técnica. Las chicas de nuestra ciudad debieron hacer nuevamente como locales en el gimnasio de Círculo Belgrano, ubicado en Ciudad Evita, donde finalizaron la primera mitad cinco goles abajo en el marcador (12-7). Con varios errores en defensa y falta de decisión a la hora de atacar, la diferencia se extendió durante el segundo tiempo y el resultado final fue 17-25. De esta manera, la Primera Damas del CBC se ubica en el 11º lugar de la tabla de posiciones con 7 unidades. Su próximo compromiso recién será el sábado 5 de mayo, cuando enfrente a Lamadrid en condición de visitante por la sexta fecha. FECHA 5: Campana Boat Club 17-25 San Lorenzo; CEDEM Caseros 27-10 Gral Lamadrid; Nuestra Señora de Luján "B" 31-16 Municipalidad de Escobar; All Boys 14-22 Banfield; Villa Calzada 39-19 Villa Modelo; Municipalidad de Ensenada 21-22 Vélez Sarsfield B. POSICIONES: 1) Nuestra Señora de Luján "B", 15 puntos; 2) Villa Calzada 14 puntos; 3) CEDEM Caseros, 14 puntos; 4) Vélez Sarsfield "B", 11 puntos; 5) San Lorenzo, 11 pts; 6) Banfield, 10 puntos; 7) Municipalidad de Escobar, 9 puntos; 8) Municipalidad de Ensenada 8 puntos; 9) Club Burzaco, 8 puntos; 10) All Boys, 7 puntos; 11) Campana Boat Club, 7 puntos; 12) Villa Modelo, 7 puntos; 13) Municipalidad de Almirante Brown, 6 puntos. 14) Gral. Lamadrid, 5 puntos. SÍNTESIS DEL PARTIDO CAMPANA BOAT CLUB (17): Camila Recalde (1); Agustina Bergés (1); Verónica Schinoni (5); Tatiana Alvarado (3); Paloma Slavin (3); Tatiana Zarantonello (3); Carolina Valerio (1). SAN LORENZO (25): Karen Veda (3); Lourdes Zárate (3); Daniela Giménez (2); Luz Maidana (5); Jesica Amaya (5); Camila Belarano (1); Carla Conte (4); Almendra Ríos (2). PARCIALES: 7-12/10-13 (17-25). GIMNASIO: Círculo Belgrano (local CBC).





Handball:

Las Mayores del Boat Club cayeron ante San Lorenzo

