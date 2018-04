Por la segunda fecha de la Primera B perdieron 5 a 1 como visitantes. También cayeron la Intermedia y la Sexta División.

Por la segunda fecha de la Zona 2 de la Primera División "B" del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped, la Primera Caballeros del Campana Boat cayó 5-1 como visitante ante la Escuela de Fútbol Infantil de Lobos.

El equipo dirigido por Adrián Zottola se presentó en Lobos con Luciano Baratta, Daniel Contreras, Martín Eckstein, Diego Errecalde (autor del gol del CBC), Raúl Luis, Antonio Marques Sánchez, Mauro Martínez, Mariano Mercuri, Alejandro Monti, Milton Orellana, Omar Rodríguez, Matías Slegt (capitán), Sergio Tereszuzck, y Emiliano Verchán.

Esta fue la segunda caída en dos presentaciones del equipo masculino de hockey del CBC y dada la diferencia de goles (-11) se ubica en la 11ª posición.

La tabla de posiciones es liderada por la Asociación Alemana de Cultura Física de Quilmes y por el Martín Güemes Hockey Club, que ganaron sus dos partidos.

Los resultados completos de la segunda fecha, disputada en su totalidad el domingo 22 fueron: Martín Guemes 4-1 Quilmes High School; Estudiantes de La Plata 4-1 Racing Club; Asociación Alemana de Quilmes 7-1 Societá Italiana di tiro al Segno; MDQ Rugby & Hockey Club 3-3 Berazategui.

La tercera fecha se jugará este domingo, cuando el Campana Boat Club recibirá en su cancha "Héctor Tallón" a Estudiantes de La Plata, equipo que perdió en la fecha inaugural contra Quilmes High School pero que se recuperó en la segunda fecha con una contundente victoria 4 a 1 ante Racing. Completarán la fecha los siguientes encuentros: Berazategui vs. AACF Quilmes; SITAS vs. E.F.I. Lobos; Racing vs. Martín Güemes; y Q.H.S. vs Ferrocarril Oeste.

Por su parte, las categorías Intermedia y Sexta División también cayeron ante EFI Lobos. En Inter, el CBC cayó 4 a 1, con tanto de Matías Slegt; mientras que en Sexta fue por 10 a 1 (Guido Viviani marcó para los campanenses).