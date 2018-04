Breves Deportivas

COPA LIBERTADORES: River Plate superó 2-1 como local a Emelec de Ecuador.- EMPATÓ RACING: Por la cuarta fecha del Grupo E, empató 1-1 como visitante frente a Vasco da Gama. EUROPA LEAGUE: se disputaron los partidos de ida de las semifinales.- SUPERLIGA: se pondrá en marcha la 25ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol.- JUEGAN LOS JAGUARES: enfrentarán a los Blues de Nueva Zelanda en la madrugada de este sábado.- NADAL, INDETENIBLE: El español (Nº 1 del mundo) continúa con su avasallador andar en la temporada de polvo de ladrillo.

COPA: GANÓ RIVER

Anoche, por la cuarta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, River Plate superó 2-1 como local a Emelec de Ecuador con goles de Lucas Pratto y Gonzalo "Pity" Martínez (descontó Preciado en tiempo de descuento). De esta manera, el Millonario llegó a 8 puntos y quedó como líder de la zona, con dos puntos de ventaja sobre Flamengo (6), que igualó sin goles frente a Independiente Santa Fe (3º con 4 unidades). Las posiciones de Grupo D las cierra Emelec, con solo un punto.



Imagen ilustrativa.

EMPATÓ RACING

Por la cuarta fecha del Grupo E, Racing empató 1-1 como visitante frente a Vasco da Gama. La Academia comenzó ganando con un tanto de Lautaro Martínez, pero a nueve minutos del final igualó Wagner.

En el otro encuentro de esta zona, Cruzeiro goleó 7-0 como local a Universidad de Chile. Así, con estos resultados, el equipo de Avellaneda comanda la tabla de posiciones con 8 puntos, mientras que Cruzeiro y Universidad de Chile tienen 5. Último se ubica Vasco da Gama con 2 unidades.

EUROPA LEAGUE

Ayer se disputaron los partidos de ida de las semifinales de la Europa League: Arsenal de Inglaterra igualó 1-1 como local ante el Atlético de Madrid del "Cholo" Simeone; mientras que Marsella de Francia superó 2-0 al Salzburgo de Austria. Las revanchas se jugarán el jueves 3 de mayo.

SUPERLIGA: FECHA 25

Hoy se pondrá en marcha la 25ª fecha de la Superliga Argentina de Fútbol con dos partidos. En duelo de descendidos, Chacarita recibirá a Temperley desde las 19 horas. Mientras que desde las 21.15, Godoy Cruz (47 puntos) intentará acercarse a Boca Juniors (53) cuando enfrente a San Martín de San Juan en una nueva edición del clásico cuyano en Mendoza.

La acción de esta fecha continuará mañana sábado con cinco cotejos: Defensa y Justicia vs Rosario Central (13.15), Vélez Sarsfield vs Banfield (13.15), Newells vs Independiente (15.30), Lanús vs Argentinos Jrs (17.45) y Huracán vs Atlético Tucumán (20.00). En tanto, el domingo, Boca tendrá la oportunidad de gritar campeón ante Gimnasia en un partido que se jugará desde las 11 en La Plata.

Luego se enfrentarán: Patronato vs San Lorenzo (13.15), Belgrano vs Colón (15.30) y Racing Club vs Arsenal (20.00). Finalmente, el lunes se medirán Unión vs Talleres (19.00) y Olimpo vs Tigre (21.15); mientras que el duelo entre River Plate y Estudiantes (LP) recién se disputara el jueves 10 de mayo.

JUEGAN LOS JAGUARES

Por una nueva fecha del Super Rugby, los Jaguares enfrentarán a los Blues de Nueva Zelanda en la madrugada de este sábado (el partido comienza a las 4.35 horas). Para este compromiso, el head coach Mario Ledesma realizará cuatro modificaciones y los XV de la franquicia argentina en Auckland serán: Joaquín Tuculet (capitán); Emiliano Boffelli, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando y Bautista Delguy; Martín Landajo y Nicolás Sánchez; Javier Ortega Desio, Marcos Kremer y Leonardo Senatore; Guido Petti y Matías Alemano; Santiago García Botta, Agustín Creevy y Nahuel Tetaz Chaparro.

NADAL, INDETENIBLE

El español Rafael Nadal (Nº 1 del mundo) continúa con su avasallador andar en la temporada de polvo de ladrillo: tras ganar el Masters 1000 de Montecarlo, ya cosechó tres contundentes victorias en el ATP 500 de Barcelona. Ayer superó 6-1 y 6-3 a su compatriota Guillermo García López y se instaló en los Cuartos de Final, instancia en la que se medirá frente al eslovaco Martin Klizan.