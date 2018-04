La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 27/abr/2018 ¿Que es el Empacho?







"Empacho" es un padecimiento frecuente entre la población infantil que se describe como malestar general, falta de apetito, diarrea o estreñimiento, inflamación del abdomen, sequedad de boca entre otros datos, si nos atenemos a la descripción que nos dan personas mayores a quienes se les preguntó directamente. Bueno, pues según el Diccionario de la Real Academia, Empacho es una "Indigestión de Comida", por lo que está catalogado como un malestar o enfermedad del aparato digestivo. De manera que todos los síntomas que se le atribuyen al empacho, no son ni mas ni menos que lo de una indigestión. ¿Cuales son las causas de la indigestión o "empacho"? 1. Calidad de la ingesta: a) Ingestión de sustancias no alimenticias: tierra, chicle, papel, basura. b) Ingestión de frutos no maduros c) Ingestión de alimentos de difícil digestión: cáscaras de frutas, cuero de cerdo. d) Alimentos en descomposición: arroz agrio. e) Alimentos fríos (el caso más comúnmente reportado es el enfriamiento de la madre al lavar o bañarse, fenómeno que repercute en la calidad de la leche materna al lactar). f) Ingestión de alimentos calientes: fruta caliente. g) El ingerir la saliva durante el periodo de la dentición. 2. Ingesta excesiva a)Comer en exceso cualquier tipo de alimentos. 3. Momento de la ingesta. a) Comer a deshoras, generalmente después de los horarios habituales. b) Comer inmediatamente antes de dormir. 4. Condiciones o comportamientos ante la ingesta. a) Comer rápido con precipitación, desordenadamente. ¿Cómo se cura el supuesto "empacho"?: Las formas de curarlo son tres: la cinta, la tirada de cuerito y la cura a palabra. 1. La primera consiste en una cinta, generalmente un centímetro de costura, que se extiende desde el codo a la punta de los dedos tres veces consecutivas, mientras que quien está haciendo la curación dice palabras ininteligibles. La medida de la cinta va cambiando y esto indica que el empacho se está curando. Depende del grado del empacho pero quien esta curando puede bostezar o tener eructos. ¿Por qué funciona? Los expertos aclaran que de la cinta, no tiene explicación, pero funciona. En mi caso no me parece mas que otro de las cuestiones de efecto placebo (explicado al final del post- @gimesj) 2. La tirada del cuerito consiste en que el afectado por el empacho se coloca boca abajo sobre una camilla y quien lo va a curar toma la piel de la espalda y comienza a estirarla hasta que se siente un ruido que informa que fue separado del otro "cuerito", lo que da fin al empacho. ¿Por qué funciona? Este método no tiene nada de mágico ni sobrenatural, está comprobado que Tirar el cuerito funciona biológicamente, porque estimula los nervios que hacen que aumenten los movimientos intestinales y se arroje o elimine el bolo que está produciendo el empacho. 3. La curación por medio de la palabra consta solamente de dar el nombre completo del empachado al curandero y por medio de la oración lo sanará. ¿Por qué funciona? Nuevamente y mas que nunca, efecto placebo.



