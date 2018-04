Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del sábado, 28/abr/2018. Más de "Locales - Policiales - Sociedad" en Edición del sábado, 28/abr/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Locales - Policiales - Sociedad: Cinco personas fueron detenidas tras una cinematográfica persecución Separan al director de la UNLu Campana, acusado de agredir a una estudiante Choque en cadena en Ruta 6 Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

Separan al director de la UNLu Campana, acusado de agredir a una estudiante







Fue denunciado por una alumna de esa casa de estudios que relató ante la Policía cómo fue atacada a golpes por el director luego de que ambos protagonizaran un incidente de tránsito en el centro de la ciudad. El rectorado lo suspendió del cargo. Agrupaciones estudiantiles exigen su inmediata salida. Un escándalo sacude al Centro Regional Campana de la Universidad Nacional de Luján luego de que una estudiante denunciara que fue atacada en la vía pública por el actual Director del CRC-UNLu. Ya hay una denuncia radicada en la Justicia y la casa de estudios separó al funcionario, mientras las agrupaciones estudiantiles exigen su inmediata salida. El hecho se conoció a través de las redes sociales. Según la denuncia penal, a la que La Auténtica Defensa tuvo acceso, Mayra Balla (21) circulaba en bicicleta por el centro de la ciudad el miércoles por la mañana cuando fue "casi" atropellada por un Chevrolet que no le cedió el paso. Siempre de acuerdo al relato de la joven, ella alcanzó al vehículo 200 metros más adelante y le golpeó la ventanilla al conductor para reclamarle por su actitud. "¿No te das cuenta que casi me chocaste?", le preguntó. De ahí en adelante, la escena se volvió sumamente violenta, de acuerdo a su testimonio. La denunciante contó ante la Policía que el hombre se bajó del auto, la empujó con ambas manos y la tiró al piso; que estando ella en el suelo, el agresor le propinó varias patadas; y que antes de irse, no obstante, logró recuperarse para sacarle algunas fotos en el interior del auto. Esas imágenes fueron las que acompañaron el escrache que Balla le hizo a su supuesto atacante, sin sospechar en ese momento que se trataba del titular de la sede local de la UNLu a la que asiste a cursar la carrera de Trabajo Social. Fue una compañera quien, al ver la publicación, se lo hizo saber. El apuntado como responsable es Marcelo Hergenreder, quien en diciembre del año pasado asumió como Director del Centro Regional Campana después de una prolongada carrera por la jerarquía administrativa de la entidad. Hergenreder, que también se desempeña como docente, fue identificado en las fotografías tomadas por Balla, que generaron una profunda indignación entre la comunidad educativa y despertaron todo tipo de muestras de solidaridad con la estudiante. Este viernes, en tanto, se confirmó que el rectorado decidió apartarlo "provisoriamente" de sus funciones. LAD se contactó con Hergenreder, pero éste expresó que no daría declaraciones de ningún tipo por recomendación de su asesoría legal. La que sí habló fue la vicerrectora de la Universidad Nacional de Luján, Anabella Gei, quien arribó a Campana para interiorizarse del hecho. "Nosotros tomamos conocimiento a través primero de las denuncias públicas que se suscitaron en las redes sociales. Estamos informados que la estudiante presentó un trámite en la mesa de entrada del Centro Regional, que estimamos está llegando el miércoles a Luján. Allí tomaríamos conocimiento formal de la situación", precisó Gei. La vicerrectora explicó que la siguiente instancia es la activación del "Protocolo de Intervención ante Situaciones de Violencia de Género", aprobado el año pasado y que aplica en circunstancias en las que se ve envuelto un estudiante o funcionario, independientemente de si el episodio se registró fuera de las instalaciones de la universidad. Serán involucrados los servicios Jurídico y Social de la institución y se le dará seguimiento al caso en la Justicia. Gei reconoció que se contactó con Hergenreder el miércoles por la noche, pero que solo lo hizo para interiorizarse de su estado, por lo que dijo no conocer su versión de los hechos. Si confirmó que el suspendido director estuvo involucrado en un "accidente de tránsito". Ayer se desarrolló una asamblea abierta encabezada por integrantes del Centro de Estudiantes de Trabajo Social, de la que participaron estudiantes de esa y otras carreras, egresados, docentes, militantes de diversos partidos políticos y vecinos. Exigir la renuncia de Hergenreder fue el mensaje unánime. "Más allá de todo, el hecho está y no necesitamos explicaciones de este señor, solamente que la universidad tome las medidas necesarias ante este hecho", expresó Agustina Gilio, estudiante. Señaló además que el protocolo de violencia de género que se pretende activar no está reglamentado. "Vamos a encarar con el movimiento estudiantil y con las agrupaciones que se solidaricen las medidas tanto internas como externas para exponer a este señor, que agredió a una mujer en la vía pública, y para que la universidad se expida rápidamente", amplió. Desde la Comisaría Primera de Campana se solicitó al Centro de Monitoreo Urbano las filmaciones de las cámaras de videovigilancia situadas en las inmediaciones de San Martín y Jean Jaures para que puedan adjuntarse a la denuncia penal, radicada en la UFI Nº2. En tanto, los estudiantes reunidos ayer aseveraron que hay varios testigos del episodio que habrían acudido en rescate de la joven al momento del ataque.

AGRUPACIONES ESTUDIANTILES SE REUNIERON AYER EN EL CRC Y EXIGIERON LA INMEDIATA SALIDA DEL DIRECTOR.





LA VICERRECTORA DE LA UNLU, ANABELLA GEI, ESTUVO AYER EN NUESTRA CIUDAD PARA INTERIORIZARSE DE LA SITUACIÓN. EN DIÁLOGO CON LAD, SEÑALÓ QUE TODAVÍA NO HAY "CONOCIMIENTO FORMAL" DE LA DENUNCIA PRESENTADA EN LA UNIVERSIDAD.



