¿CAVALLO ASESOR? La crisis desatada por la devaluación y la pérdida de reservas de los últimos días desató una ola de versiones. Varias de ellas coinciden en que Mauricio Macri acudió a Domingo Cavallo en busca de consejos. En el supuesto encuentro, el ex Ministro de Economía le habría recomendado al Presidente que vuelva a unificar las carteras de Hacienda y Finanzas. Sin embargo, no estaría pensando en los actuales funcionarios de esas áreas para hacerse cargo de ese trabajo. Según el portal La Política Online, Cavallo dejó claro que si bien Nicolás Dujovne y Luis Caputo son "buenos economistas", no están "acostumbrados a trabajar en equipo". Por eso, según estos trascendidos, Cavallo habría sugerido a Carlos Melconián como nuevo ministro de Economía. Melconián fue el titular del Banco Nación cuando asumió Cambiemos, pero después tuvo que dejar su cargo por diferencias con el resto del equipo económico. Este viernes, la autoridad monetaria subió su tasa de política monetaria 300 puntos básicos a 30,25% y además vendió más de u$s1.380 millones. La moneda estadounidense llegó a 21,20, pero cerró a 20,90. Luego de la sorpresiva decisión de incrementar la tasa de política monetaria al 30,25% y las ventas por u$s 1.382 millones en el mercado cambiario del Banco Central, el dólar recortó su avance inicial y subió este viernes seis centavos a $ 20,90, en bancos y agencias de la city porteña. El billete llegó a subir 36 centavos, a su récord histórico intradiario $ 21,20, pero luego recortó con la decisión de la autoridad monetaria de subir su tasa de política monetaria 300 puntos básicos a 30,25%, desde el 27,25% anterior, una medida sorpresiva si se considera que el tipo de interés de referencia se anuncia cada segundo y cuarto martes de cada mes al cierre del mercado. "Se tomó esta decisión con el objetivo de garantizar el proceso de desinflación y está listo para actuar nuevamente si resultara necesario", destacó la entidad que preside Federicio Sturzenegger en un comunicado. De esta manera, la moneda terminó el mes con una suba de 44 centavos. Sucedió pese a que la autoridad monetaria sacrificó u$s 4.731,2 millones en ese período, mientras que en la semana desembolsó u$s 4.343,7 millones y desde marzo vendió u$s 6.776,1 millones. Igual suerte corrió la divisa en el segmento mayorista, donde terminó estable a $ 20,55 tras haber tocado los $ 20,88 previo a la aparición del BCRA en el mercado y al anuncio de tasas. En el mes, no obstante, terminó con un avance de 38 centavos. La decisión de elevar la tasa de política monetaria fue bien interpretada por los inversores. Es que "refleja independencia en la definición de la política monetaria, algo que estaba en duda tras el 28-D, y porque ayudó a desinflar de inmediato la fuerte disparada con que habia arrancado también hoy el dolar mayorista", explicó el economista Gustavo Ber. Vendiendo reservas ya no parecía resultar suficiente para el mercado, dado aun con el fuerte drenaje de reservas que dejaban las intervenciones, se extendía la acelerada escalada del dólar. Según el experto, el BCRA vuelve así a "priorizar su lucha contra la inflación, la cual a corto plazo implicará seguir intentando regular el ritmo del deslizamiento del dólar, a fin de que actúe como ancla cambiaria".



Fuerte intervención del BCRA para frenar corrida

