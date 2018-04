Desde la UV Más Campana mostraron su disconformidad por la exposición en el HCD del titular del área de Hacienda. Los concejales de la UV Mas Campana, Axel Cantlon, Rosa Funes y Carlos Gómez, cuestionaron la participación del Secretario de Economía y Hacienda, Miguel Ibarra, el pasado jueves en el Concejo Deliberante. El funcionario se hizo presente para brindar detalles de la ejecución del Presupuesto Municipal 2017 de cara al tratamiento de la Rendición de Cuentas de ese ejercicio. "Esperábamos que el Secretario hiciera una exposición detallada de la situación económica y financiera del municipio, pero nos quedamos con las ganas", expresaron los ediles "dellepianistas". "Este funcionario nos tiene acostumbrados a no rendir cuentas de su accionar, siempre busca mecanismos para evadir el control del Concejo Deliberante. Quería que le hiciéramos preguntas cuando ni siquiera nos había permitido ver ni un papel de la documentación de respaldo de la Rendición", informaron desde el bloque de la UV Más Campana. "No es posible que un funcionario que ni siquiera es de la ciudad venga a regañadientes al Concejo Deliberante, donde están los representantes de los vecinos, y no sea capaz de hacer una exposición sobre su gestión. Desde nuestro bloque ya estamos trabajando para poder realizar un análisis pormenorizado de la situación económica del municipio y exponerlo para que los vecinos sepan cómo se utiliza el dinero de sus impuestos", concluyeron.

AXEL CANTLON Y ROSA FUNES PARTICIPARON EL JUEVES DE LA REUNIÓN QUE SE DESARROLLÓ EN EL SALÓN BLANCO CON EL FUNCIONARIO Y SU EQUIPO.



"El Secretario Ibarra no explicó nada sobre la Rendición de Cuentas"

