Clausuran el sector refrigerado de pastas y lácteos de un supermercado chino

Al momento de inspeccionar el lugar, las heladeras exhibidoras no tenían la temperatura adecuada para garantizar la inocuidad de los alimentos. Los productos fueron incautados y desnaturalizados. En el marco de un nuevo operativo de inspección, el Municipio clausuró preventivamente el sector refrigerado de pastas y lácteos en el Supermercado Oriente. El operativo estuvo a cargo del personal de Bromatología conjuntamente con Inspección General, Oficina Municipal de Defensa al Consumidor (OMIC) y Fiscalización Tributaria. En el lugar se hicieron presentes el director de Bromatología y Zoonosis, Gonzalo Brutti; y el subdirector de Seguridad e Higiene, Luis Costa. Se constató que las heladeras ubicadas en el salón de venta no contaban con la temperatura adecuada. Se encontraban a 16° por lo que no podía garantizarse la inocuidad de los productos pudiendo ocasionar algún tipo de enfermedades, en especial, a niños y adultos mayores. A raíz de esta infracción, se procedió a decomisar los lácteos y pastas exhibidas al público. Luego, se desnaturalizaron todos los productos que fueron retirados del lugar por el camión de Agrotécnica Fueguina. Para regularizar esta situación y volver a habilitar nuevamente la venta de lácteos y pastas, se deberá colocar un sistema de puertas (corredizas u otra) que asegure la conservación continua de los productos a 2º. En la carnicería y otros sectores del supermercado, se observaron diversas irregularidades dejándose constancia de los requerimientos necesarios para que el edificio continúe funcionando de manera eficiente. A la brevedad, volverá a visitarse el lugar para verificar la correspondiente regularización de tales infracciones.

Clausuran preventivamente el sector refrigerado de pastas y lácteos de Supermercado Oriente







Luis Costa (subdirector de Seguridad e Higiene) y Gonzalo Brutti (director de Bromatología y Zoonosis) participaron del operativo.





Se decomisaron la totalidad de lácteos y pastas exhibidas en las heladeras.



Clausuran el sector refrigerado de pastas y lácteos de un supermercado chino

