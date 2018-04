Hoy sábado será un día de tono más otoñal ya que la temperatura se volverá acorde a la época del año: 21 grados es la máxima pronosticada. El tiempo seguirá inestable, con riesgo de lluvias dispersas durante el día y de tormentas durante la noche. El cielo lucirá mayormente nublado. La situación meteorológica tendrá hoy como protagonista a una masa de aire más fresco, que ingresó ayer viernes. Por eso la temperatura será bien distinta a la que se experimentó en los últimos días, tornándose el tiempo más otoñal. Esta característica se mantendrá por varias jornadas más. Sin embargo el frente frío se habrá estacionado hoy sobre el sur del Litoral y por eso el tiempo no mejorará, y por el contrario habrá muchas nubes en el cielo, con riesgo de lluvias dispersas. Esta noche comenzará a formarse una zona de baja presión sobre ese frente y entonces las nubes se espesarán y podrían generar tormentas. Mañana domingo esas tormentas se amplificarán y producirán lluvias de moderada o fuerte intensidad sobre nuestra zona. Se darán principalmente en la madrugada, pero es posible que llueva hasta el mediodía. Luego la lluvia pasará, quedando el cielo nublado. La temperatura casi no variará y se estacionará en un nivel templado, con mucha humedad. El lunes llegará aire ligeramente más fresco y se intensificará el viento del Sudeste. Esto dará por resultado una jornada otoñal, a la que se sumará el cielo, que lucirá mayormente nublado. Inicialmente no lloverá. El martes otra vez habrá inestabilidad, con riesgo de algunas lluvias ligeras y dispersas. La temperatura se mantendrá estable. Hacia el miércoles no se esperan cambios sustanciales, es decir que el cielo seguirá poblado de nubes bajas que potencialmente podrían dejar lluvias ligeras. El cambio más significativo, demorado por cierto, se daría recién en el transcurso del sábado 5 de mayo. Pronósticos Hoy, sábado 28: el cielo estará nublado. Hay probabilidad de lluvias dispersas y de tormentas desde la noche. Bajará la temperatura y seguirá húmedo: 18 y 21 grados son los extremos previstos. El viento soplará moderado del Sudeste. Mañana, domingo 29: hay probabilidad de lluvias y tormentas, algunas fuertes. Mejorará parcialmente durante la tarde. El día será templado y húmedo, con 19 grados de mínima y 22 grados de máxima. El viento soplará débil del sector Sur. Lunes 30: estará mayormente nublado dentro de un ambiente fresco. 17 y 20 grados serán los extremos de la temperatura. El viento soplará moderado el Sudeste.



El Tiempo en Campana:

Probables lluvias. Más fresco

Por Carlos A. Martínez, meteorólogo

