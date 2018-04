Alejo Sarna

Parte de la política que vinieron a implementar los Gobiernos de Cambiemos fue la de impulsar desde los distintos niveles de gobiernos facilidades a las grandes cadenas comerciales, muchas de las cuales tienen nexos con distintos funcionarios o directamente son patrimonio de muchos de estos. La apertura al ingreso de Farmacity la Provincia de Buenos Aires viene a poner en jaque a las farmacias locales en particular, y significaría un nuevo golpe al comercio local que de más está decir viene seriamente golpeado por las políticas del gobierno que generaron una disminución de la capacidad de compra de los vecinos seguido de crecientes aumentos de las tarifas y de la presión impositiva. La Provincia de Buenos Aires no debería permitir el ingreso de Farmacity al territorio porque daña las economías familiares locales producto de la competencia desleal, competencia desleal la cual no solo se reduce al conflicto farmacias locales-farmacity, sino que esto cabe a todos los comercios locales los cuales necesitan el respaldo del gobierno provincial, pero por sobre todas las cosas del gobierno local para evitar las llegadas de todo tipo de cadenas comerciales que desde una posición dominante pongan en riesgo la subsistencia de las herramientas que tienen cientos de familias para vivir. El comercio local en general está pasando una situación crítica, y hoy las farmacias de nuestra ciudad corren el serio riesgo de afrontar la llegada del "monstruo de los remedios". Lo que significa que la pregonada modernización en base a patrones relacionados claramente con la globalización como fenómeno en donde se transacionaliza el comercio pero a su vez favorece la concentración comercial hacia adentro de los territorios nacionales, pone en riesgo las fuentes de trabajo de cientos de familias, particularmente en las ciudades del interior del país. Cabe destacar, para finalizar, que hoy vemos que las bondades de la "modernización globalizadora" que se está empujando desde las políticas de Cambiemos no son tal, y que por el contrario facilitan el crecimiento de las cadenas comerciales en detrimento de los comercios locales, son seriamente cuestionado a lo largo y lo ancho del mundo por distintos movimientos que han visto en este fenómeno no más que mayor desigualdad, pobreza, y destrucción del medio ambiente.

Opinión:

Peligran las farmacias locales

Por Alejo Sarna

