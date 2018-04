Freddy Gulin

Con un Producto Bruto Interno (PBI) de más de US$600.000 millones, Argentina es una de las economías más grandes de América Latina y está en proceso de una transformación económica que promueve un Desarrollo Económico Sostenible con inclusión social e inserción en la economía global. Tiene abundantes recursos naturales en energía y agricultura. En su territorio de 2,8 millones de kilómetros cuadrados, el país tiene tierras agrícolas extraordinariamente fértiles y un enorme potencial en energías renovables. Es un país líder en producción de alimentos, con industrias de gran escala en los sectores de agricultura y ganadería vacuna, según detalla un informe del Banco Mundial fechado este mes. CONTEXTO Argentina tiene grandes oportunidades en algunos subsectores de manufacturas y en el sector de servicios innovadores de alta tecnología. Tuvo el mejor desempeño en la región en reducir la pobreza e impulsar la prosperidad compartida entre 2004 y 2008. Los ingresos del 40% más vulnerable crecieron a una tasa anual de 11,8%, más rápido que el crecimiento promedio del 7,6%. Esta tendencia se mantuvo, pero disminuyó después de 2008. En el primer semestre de 2017, según las estadísticas oficiales, el 28,6% vivía en la pobreza, mientras que el 6,2% se encontraba en situación de pobreza extrema. Se ha priorizado el gasto social a través de diversos programas, entre los que se destaca la creación de la Asignación Universal por Hijo, que alcanza a aproximadamente 3,7 millones de niños y adolescentes hasta 18 años, el 9,3% de la población del país. Las elecciones presidenciales de finales de 2015 condujeron a un cambio significativo en la política económica argentina. La nueva administración se ha movido rápido para implementar reformas clave tales como la unificación de la tasa de cambio, el acuerdo con acreedores internacionales, la modernización del régimen de importaciones, una desaceleración de la inflación y la reforma del sistema de estadísticas nacionales. Además, Argentina ha retomado una agenda muy activa en política internacional y está al frente de la presidencia del G-20 durante el 2018, al mismo tiempo que manifestó su intención de adherirse a la OCDE y ha inaugurado su rol de observador en la Alianza del Pacífico. Luego de una contracción económica de 1.8% en 2016, concentrada en la primera mitad del año, la economía se recuperó y creció 2.9% en 2017. El comienzo de 2018 muestra que esa recuperación continúa. El déficit primario disminuyó de un 4.3% del PIB en 2016 a un 3.8% del PIB en 2017, ambos por debajo de los objetivos fiscales oficiales. El Gobierno planea una convergencia gradual a un equilibrio fiscal primario hacia el año 2021. ESTRATEGIA La estrategia de alianza del Banco Mundial con Argentina hasta el 2018 se centra en tres temas principales: a) Sostener la creación de empleo en empresas y en establecimientos agropecuarios b) Mejorar la disponibilidad de activos para las personas y los hogares c) Reducir los riesgos ambientales y proteger los recursos naturales Estas áreas temáticas fueron elegidas por su contribución en lograr la reducción de la pobreza y la prosperidad compartida. Algunas iniciativas emblemáticas contribuirán a reducir en un 15% el tiempo promedio de tránsito desde barrios pobres al centro de la ciudad en dos zonas metropolitanas; a aumentar en un 12% el valor bruto de la producción agrícola (US$/hectárea) de 80.000 pequeños y medianos establecimientos agropecuarios situados en las zonas de ingresos más bajos; y apoyarán un aumento del 28% al 50% en la cobertura del sistema nacional de atención de la salud. La estrategia se enfoca en trabajar en las provincias más pobres del país, y en las grandes urbes. Se apoyarán programas que busquen aumentar las posibilidades de empleo de los jóvenes mediante formación laboral, capacitación, programas para aprendizaje de oficios y alianzas con empresas. En las grandes urbes argentinas, se promoverán acciones integrales que contemplen soluciones de logística, transporte urbano, servicios básicos, el desarrollo de competencias y la gestión de gobierno en comunidades y municipalidades de ingreso bajo. RESULTADOS Argentina tiene una cartera activa de 22 proyectos de inversión con créditos comprometidos por un total de US$6.600 millones de dólares, dos garantías por US$730 millones y tres donaciones por un monto de US$12 millones de dólares. La cartera se centra en salud, medio ambiente, educación, infraestructura, mercado laboral y protección social. En el marco de la estrategia, el Directorio del Banco ha aprobado este año dos nuevos proyectos por un total de US$550 millones, incluyendo una garantía. Cerca de 900 mil habitantes del noroeste argentino se beneficiarán de mejoras en conectividad vial gracias al Proyecto Corredor Vial de Desarrollo del Noroeste (US$300 millones) y tendrán acceso a servicios mejorados de abastecimiento de agua y saneamiento gracias al Plan Belgrano (US$125 millones). A nivel urbano, dos proyectos apuntan a mejorar los servicios básicos en barrios desfavorecidos y mejorar el acceso a la vivienda formal en todo el país. El Proyecto Integral de Hábitat y Vivienda, de US$200 millones, está apoyando el primer programa nacional de subsidio a la vivienda del gobierno (Línea Solución Casa Propia). Simultáneamente, buscará mejorar las condiciones de vida en asentamientos informales a través de mejor infraestructura, servicios públicos y programas sociales. Por otro lado, el proyecto Transformación Urbana en el Área Metropolitana Buenos Aires de US$200 millones busca mejor las condiciones habitacionales y el acceso a servicios básicos e infraestructura en barrios desfavorecidos del Área Metropolitana Buenos Aires (como la Villa 31, en la Ciudad de Buenos Aires). Mejorar la calidad y la accesibilidad de un selecto número de servicios gubernamentales de carácter administrativo y una mayor transparencia en la administración pública son los dos principales objetivos del "Proyecto de Modernización e Innovación de los Servicios Públicos" (US$80 millones). Más de 600.000 usuarios de transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires se beneficiarán de un financiamiento adicional de US$45 millones al "Proyecto de Transporte Urbano en Áreas Metropolitanas (PTUMA)", que está financiando un nuevo corredor de colectivos (Metrobus) en la provincia de Buenos Aires y un centro de transbordo en el sur de la Ciudad de Buenos Aires. Con el fin de lograr que 20 por ciento de la energía en Argentina provenga de fuentes limpias para el 2025, se puso en marcha una garantía de US$480 millones que apoya al Fondo para el Desarrollo de Energías Renovables (FODER). El desarrollo de las energías renovables en Argentina es clave para diversificar la matriz energética y contribuir así a la mitigación del cambio climático. Otros proyectos destacados son: la expansión del Programa de Asignación Universal por Hijo (AUH) que buscará sumar a 1,5 millones de niños y niñas (US$600 millones); el fortalecimiento a la gestión del riesgo de inundación en la Ciudad de Buenos Aires, que mejorará los sistemas de drenaje para beneficiar a tres millones de personas (US$ 200 millones); el Proyecto Bosques Nativos y Comunidad (US$58,7 millones) que apoya el manejo forestal sustentable en la eco región del Gran Chaco; y el proyecto Protección de la Población Vulnerable contra las Enfermedades Crónicas no Transmisibles (US$350 millones), que busca mejorar el acceso a servicios de control y prevención para 3,2 millones de adultos entre 40 y 64 años. En el área ambiental, el proyecto Desarrollo Sostenible de la Cuenca Matanza-Riachuelo provee US$718 millones para el saneamiento del contaminado río mediante la mejora de los servicios de desagüe y expansión de la capacidad de tratamiento de aguas. El Banco Mundial también está llevando a cabo una serie de estudios analíticos para lograr la reducción sostenida de la pobreza en Argentina. Los informes más recientes se centran en algunos temas como la agricultura, el medio ambiente, las pensiones, los subsidios y las ciudades, entre otros.

