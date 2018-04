Se viene el "Primer Seminario Interdisciplinario en Deportología"

Publicidad Será el próximo sábado 5 de mayo en el gimnasio Power Gym. "Vamos a darle un toque de color y actualización a los temas que nos convocan y nos apasionan", expresó el deportólogo Pablo Miranda, quien será uno de los profesionales disertantes. "Power Gym - Centro Deportivo Integral" y "Kine Deportes" (Neuro Kinesiología Deportiva) avanzan con los preparativos para que Campana sea sede del "Primer Seminario Interdisciplinario en Deportología". La actividad se realizará el próximo sábado 5 de mayo y se extenderá desde las 8 hasta las 18 horas, con un módulo teórico por la mañana y la parte práctica por la tarde. Como disertantes participarán el Dr. Pablo Giunzburg (Traumatología), el Lic. Pablo Miranda (Kinesiología Deportiva), la Lic. Marisa Canda (Nutrición Deportiva) y el Prof. Carlos Arias Luco (Entrenamiento y Preparación Física Especializada). El Seminario tiene como objetivos incorporar experiencias en capacitación con nuevas miradas técnicas en el campo de la deportología y establecer redes de difusión, intercambio, especialización y actualización en esta área. "En Campana está faltando quizás un vínculo entre las áreas y/o especialistas. Hay muy buenos profesionales, pero el déficit pasa por la comunicación, lo que es la parte interdisciplinaria", explica el Lic. Miranda. "Falta aceitar los mecanismos de contacto entre profesionales por dos motivos: uno como profesional aprende y absorbe conocimientos de otros colegas y el otro es el beneficiado en el paciente, es decir el paciente deportista es el que recibe mejor calidad de entrenamiento", agrega el deportólogo en diálogo con La Auténtica Defensa. Con más de diez años de experiencia y una amplia trayectoria, Miranda explica que la medicina deportiva "brinda contención y acompañamiento en el proceso de rehabilitación y competencia, ya que con pequeños cambios se logran grandes beneficios". "Hay que sabe ordenarse", recalca el profesional, quien advierte "un incremento de las lesiones, ya que a veces las personas hacen deportes sin una preparación razonable". Desde la Kinesiología deportiva, explica, se pueden prevenir lesiones con entrenamiento y dispositivos específicos de trabajo. Con esta jornada se busca que aquel deportista de alto rendimiento como también el deportista recreativo "tenga posibilidades de hacer una rehabilitación más integral para poder hacer su actividad física sin factor de riesgo de la mejor manera posible". Por eso, Miranda abre la convocatoria a todos los que están en torno al deporte: "Los invito a que vengan a este seminario inicial donde van a confluir un montón de opiniones, desarollar ideas comunes, potenciarnos. En la zona nunca se hizo: vamos a hablar, pero queremos escuchar y dar un toque de color y actualización a los temas que nos convocan y apasionan". Los interesados en participar, pueden solicitar informes o inscribirse personalmente en "Power Gym - Centro Deportivo Integral" (Güemes 835) o bien vía internet en www.kinedeportes.com.ar/inscripcion.html PROGRAMA DEL EVENTO -Traumatología: Lesiones traumatológicas más habituales en actividad física y deportes; Diagnóstico médico y diagnóstico diferencial y de imágenes; Clasificación de las lesiones deportivas; Lesiones quirúrgicas y no quirúrgicas; Guía y tratamiento médico, farmacológico, etc.; Control, seguimiento y alta médica; y Abordaje y trabajo interdisciplinario. -Kinesiología del Deporte: Factores de riegos en la práctica de actividad física y deportes; Biomecánica lesional en actividad física y deportes; Evaluación funcional deportiva y escalas de valoración; Rehabilitación funcional de las lesiones en el deporte; Entrenamiento preventivo. Aspectos fundamentales para su implementación; Readaptación funcional motriz y deportiva; y Dinámica e importancia del trabajo del equipo interdisciplinario. -Nutrición Deportiva: Introducción a la nutrición deportiva; Definiciones de nutrición, nutrientes, alimentos; Leyes de la alimentación; Composición del plato; Diferencia entre dieta y plan de alimentación; Alimentos pre, durante y post actividad; La hidratación, un hábito entrenable: Objetivos e importancia de la hidratación en el deporte; Requerimientos mínimos de ingesta en cada etapa; Monitoreo y testeo de hidratación. Ayudas ergogénicas en el deporte: Qué son y para qué sirven; Bebidas deportivas, energizantes y sueros. Está demostrado que muchas lesiones están relacionadas por déficit nutricionales -Preparación Física: Qué es la actividad física. Forma física y preparación física; Entrenamiento, marco teórico; La nueva mirada de la preparación física; Nuevas metodologías de trabajo: circuitos intermitentes, etc; Evaluaciones actuales en preparación física; Tecnología aplicada a la actividad física y el deporte en el alto rendimiento.



PABLO MIRANDA. EL LICENCIADO EN KINESIOLOGÍA DEPORTIVA, SERÁ UNO DE LOS DISERTANTES DE ESTA JORNADA QUE BUSCA DAR UN PASO ADELANTE EN EL TRABAJO INTERDISCIPLINARIO ENTRE LAS ESPECIALIDADES QUE RODEAN AL DEPORTE.



Se viene el "Primer Seminario Interdisciplinario en Deportología"

