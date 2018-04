P U B L I C



Por la segunda fecha enfrentará como visitante a Atlético Baradero. El Campana Boat Club queda libre en esta jornada. Luego de quedar libre en la primera fecha, el Club Ciudad de Campana debutará esta noche en el Torneo Oficial 2018 de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC). Será cuando enfrente como visitante a Atlético Baradero desde las 21 horas por la segunda jornada de la Zona A2. Para el Tricolor será el punto de partida de un nuevo proceso, encabezado por el entrenador Sebastián Silva y caracterizado por la decisión de conformar en abril un plantel que afronte no sólo esta competencia, sino también el Torneo Provincial de Clubes 2017/18. Y esa conformación tiene como puntos más destacados los regresos de Martín Trovellesi y Alejandro Abaz, la incorporación del pivot Martín Delgado (ex Racing de Olavarría y Sarmiento de Junín) y la ilusión que genera un posible retorno a la actividad de Germán Género. Además, también se han sumado el alero Alejo Fioretto (ex Sportivo Pilar) y el interno Federico Mazzonelli (ex Sportivo Escobar) y se espera por un último refuerzo perimetral para cerrar una plantilla que convertirá al CCC en un serio candidato a ganar este Torneo Oficial 2018 de la ABZC. Es que Silva, además, contará con Eliseo Iglesias, Francisco Santini, Guido Cadelli y Matías Nieto, cuatro jugadores que siguen en el Tricolor, y también con dos juveniles como Juan Sebastián Manrique y Agustín Hernández, quines han dado sobradas muestras de su capacidad en el arranque de la Liga Provincial U19. "Por suerte, los dirigentes hicieron un gran esfuerzo y se logró armar un plantel que va a ser competitivo", señaló el entrenador Sebastián Silva en la previa a un debut en el que no tendrá varias bajas: Trovellesi, Cadelli y Delgado no podrán estar presentes por diferentes motivos. Por su parte, Atlético Baradero perdió en la primera fecha en su visita a Independiente de Zárate por 78 a 50, teniendo a Matías Potes como mejor figura ofensiva (17 puntos). En esta segunda fecha, el Rojo visitará a Atlético Pilar, que en la primera jornada venció 80-73 al Campana Boat Club, que este fin de semana tendrá descanso al quedar libre. NIVEL B En la segunda división de este Torneo Oficial 2018 de la ABZC ya se completó la segunda fecha y este fin de semana se disputará la tercera. En la Zona B1 se registraron los siguientes resultados: Unión de Del Viso 79-60 Ingeniero Raver de Los Cardales; Belgrano 55-75 Deportivo Arenal de Ingeniero Maschwitz; Presidente Derqui "B" 66-79 Porteño de General Rodríguez. Libre quedó Peñarol de Pilar. Así, las posiciones son: 1) Deportivo Arenal (2-0), 4 puntos; 2) Unión y Belgran (1-1), 3 puntos; 4) Porteño y Peñarol (1-0), 2 puntos; 6) Ingeniero Raver y Presidente Derqui "B" (0-2), 2 puntos. Este fin de semana juegan: Porteño vs Belgrano; Deportivo Arenal vs Unión; e Ingeniero Raver vs Peñarol. Queda libre: Presidente Derqui "B". En tanto, en la Zona B2 se registraron los siguientes resultados durante la segunda fecha: Honor y Patria (Capilla del Señor) 71-56 Náutico Zárate; Universidad de Luján 77-51 Capilla Racing; Tempestad (San Antonio de Areco) 70-85 Náutico San Pedro. Libre quedó Independiente de Escobar. Así, las posiciones de la Zona B2 son: 1) Honor y Patria y Náutico San Pedro (2-0), 4 puntos; 3) Náutico Zárate y Universidad de Luján (1-1), 3 puntos; 5) Tempestad (0-2), 2 puntos; 6) Capilla Racing e Independiente de Escobar (0-1), 1 punto. Por la tercera fecha jugarán: Capilla Racing vs Tempestad; Náutico Zárate vs Independiente (E); y Náutico San Pedro vs Honor y Patria. Libre quedará Universidad de Luján.

DE REGRESO. ALEJANDRO ABAZ VOLVERÁ A VESTIRSE DE TRICOLOR TRAS HABER PASADO POR SPORTIVO ESCOBAR, CENTRAL BUENOS AIRES Y DEFENSORES UNIDOS.



Básquet:

Ciudad de Campana debuta esta noche en el Torneo Oficial 2018 de la ABZC

