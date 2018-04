Buscarán los tres puntos y mantener el invicto para seguir peleando el liderazgo con Universitario de La Plata "C". Hoy sábado se jugará la quinta fecha de la Zona 4 de la Primera F del Torneo Metropolitano de Hóckey sobre Césped. Y en ese marco, el Campana Boat Club recibirá a Country Mi Refugio en una jornada que se cerrará a partir de las 16 horas con el partido de Primera División en la cancha sintética "Héctor Tallón". Las dirigidas por Adrián Zottola acumulan tres victorias y un empate, por lo que con 10 puntos se ubican en la segunda posición, a dos unidades del líder Universitario de La Plata "C". Por eso, hoy buscarán sin especulación alguna otro triunfo, con la esperanza de que Camioneros "B" le quite puntos a Universitario y, así, alcanzar la cima de la tabla de posiciones. Las campanenses son el segundo equipo que más goles ha anotado en lo que va del torneo, con 13 y además tienen la tercera valla menos vencida, con 4. El CBC ha mostrado en estos primeros cuatro encuentros una gran efectividad a la hora de concretar ocasiones. De los 13 goles celestes, cinco fueron convertidos por la atacante Catalina Tapia, goleadora del torneo. Country Mi Refugio (6º con 6 puntos) llegará a Campana con números simétricos: 2 partidos ganados y 2 perdidos, y 0 de diferencia de gol tras haber convertido y recibido en 11 ocasiones. El resto de la quinta fecha será la siguiente: Asociación Deportiva Francesa ´´B´´ vs. Quilmes Athletic Club ´´C´´, Sociedad Alemana de Gimnasia de Lomas de Zamora ´´B´´ vs. Ferrocarril Oeste ´´C´´, Camioneros ´´B´´ vs. Universitario de La Plata ´´C´´, St. Brendan´s ´´B´´ vs. Club San Fernando ´´D´´, Quilmes Athletic Club ´´D´´ vs. Club Atlético Nueva Chicago, y Luján Rugby Club vs. San Luis ´´B´´. DESDE LAS 9 DE LA MAÑANA La jornada de hóckey sobre césped en el CBC comenzará a las 9 de la mañana cuando se inicien los partidos de Divisiones Menores. A las 14.30 será el turno de la Intermedia y a las 16, el plato fuerte del día con el encuentro de Primera División.

Hóckey sobre Césped:

Las chicas del Boat Club reciben hoy a Country Mi Refugio

