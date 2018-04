Por cuarto año consecutivo, el Tricolor jugará el máximo nivel de la FMV. Debuta esta noche como visitante frente a Lomas. Esta noche, el Club Ciudad de Campana iniciará su cuarta participación consecutiva en la División de Honor, máxima categoría de la Federación Metropolitana de Vóley (FMV). Será desde las 20 horas, cuando enfrente como visitante a Municipalidad de Lomas de Zamora, equipo que ganó los últimos cuatro títulos, aunque este año presenta ciertos interrogantes luego que se confirmara que no será parte de la próxima Liga Argentina. Por su parte, el Tricolor volverá a ser dirigido por Miguel Mudir y tendrá caras conocidas en su plantilla: el receptor punta Mauricio Viller jugará por cuarto año seguido en el CCC, mientras que para el opuesto Lucas Gregoret será el tercero. En tanto, el central Iván Postemsky y el líbero Michele Verasio disputarán su segunda División de Honor en el equipo de la calle Chiclana. Así, las principales novedades será la incorporación del armador Alejandro Araya (suplanta a Esteban Simaro, respecto a la temporada pasada), del central Maximiliano Scarpin (ocupará el lugar de Gabriel Arroyo) y del punta Facundo López (no siguen ni Guillermo García ni Martín Giustiniano). Esos siete nombres conformarán la base del equipo de Mudir, que se completará con jugadores juveniles surgidos de la propia cantera Tricolor, que se encuentra disputando también el Nivel A de la FMV. La primera fecha de la División de Honor 2018 también incluye los siguientes partidos: Bella Vista vs River Plate; Estudiantes (LP) vs Universidad de Buenos Aires; Club Italiano vs Vélez Sarsfield; Ciudad de Buenos Aires vs San Lorenzo; Estudiantil Porteño vs Boca Juniors; Náutico Hacoaj vs Ferro Carril Oeste; y Universidad Abierta Interamericana vs Universidad Nacional de La Matanza. La fase regular se jugará todos contra todos entre los 16 equipo a una sola rueda. Luego, los diez mejores clasificarán a Playoffs: del 1º al 6º accederán directamente a Cuartos de Final, mientras que del 7º al 10º jugarán un repechaje. En tanto, los peores seis equipos disputarán un Playout para definir los cuatro descensos que habrá en juego.

EL OPUESTO. LUCAS GREGORET SERÁ LA PRINCIPAL CARTA DEL ATAQUE TRICOLOR.



Voley:

Ciudad inicia una nueva División de Honor

