ARRANCAN LOS JUVENILES Por la primera fecha del Torneo de Juveniles del Nacional B que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Villa Dálmine se medirá hoy con Flandria. Las categorías mayores, Cuarta, Quinta y Sexta División, se enfrentarán en Jáuregui, mientras que las menores, Séptima, Octava y Novena, lo harán en el predio "Héctor Fillopski" de nuestra ciudad. El plantel de Felipe De la Riva realizará su último entrenamiento en nuestra ciudad y mañana domingo pondrá rumbo a la ciudad santafesina, donde el lunes disputará la última fecha de este campeonato que se definirá íntegramente desde las 15.30. Con la tranquilidad de saberse clasificado al Reducido por el segundo ascenso a la Primera División, pero sabiendo que necesita un resultado positivo para asegurarse la localía en la primera fase de ese octogonal, Villa Dálmine realizará hoy su último entrenamiento en nuestra ciudad antes de viajar rumbo a Rafaela, donde el lunes se medirá con Atlético por la última fecha de este campeonato del Nacional B. Durante el entrenamiento matutino que se desarrollará en el estadio de Mitre y Puccini, el entrenador Felipe De la Riva debe confirmar la alineación titular. Así resolverá los interrogantes que existen hoy: quién será el reemplazante del expulsado Gonzalo Papa; si arriesgará a Renso Pérez y Martín Perafán (cuatro amarillas cada uno); y si finalmente Marcos Rivadero será de la partida (arrastra molestias físicas). Con este panorama, es casi una fija que Ramiro López regresará al once inicial, mientras que Horacio Falcón y Federico Jourdan podrían ser también titulares. Después, todo indica que De la Riva no realizaría otras modificaciones y mantendría esquema y nombres. Es que si bien el Violeta llega más relajado a esta última fecha por ya estar clasificado, tampoco puede desconocer la importancia del resultado que obtenga ante Atlético Rafaela: una victoria lo pondría entre el 2º y el 4º puesto; un empate prácticamente le garantiza el 4º lugar; mientras que una derrota lo ubicará entre el 5º o el 9º puesto, dependiendo del resto de los resultados. ¿Qué cambia? La primera fase del Reducido se disputará a un solo partido con ventaja de localía y deportiva (avanza en caso de empate) para los cuatro mejor clasificados. Por eso en Mitre y Puccini consideran clave poder sumar en Rafaela: no sólo quieren esa ventaja, sino que tampoco desean correr el riesgo de tener que afrontar otro largo viaje. Luego, la segunda etapa del octogonal (semifinales) se jugará a partido de ida y vuelta, pero con ventaja deportiva para el mejor ubicado en el campeonato. Mientras que la final será también a partido y revancha, pero ya sin ventaja deportiva, por lo que en caso de empate se definirá por penales.

¿DESDE EL ARRANQUE? RAMIRO LÓPEZ PODRÍA VOLVER A LA TITULARIDAD FRENTE A ATLÉTICO RAFAELA.



Nacional B:

Villa Dálmine cierra hoy su preparación en Campana antes de viajar a Rafaela

