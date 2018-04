Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 28/abr/2018. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del sábado, 28/abr/2018. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves Deportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

"EL TOMBA" TODAVÍA SUEÑA: Godoy Cruz venció anoche 2-0 como local a San Martín de San Juan llegando a los 50 puntos.- DESPEDIDA ANTE HAITÍ: La Selección argentina no enfrentará a Nicaragua en su partido despedida del país previo al Mundial de Rusia 2018.- INIESTA, 22 AÑOS DESPUÉS: Fiel a su estilo discreto y humilde el mediocampista Andrés Iniesta anunció que abandona el FC Barcelona. "EL TOMBA" TODAVÍA SUEÑA En el arranque de la fecha 25 de la Superliga Argentina de Fútbol, Godoy Cruz venció anoche 2-0 como local a San Martín de San Juan y de esa manera llegó a los 50 puntos y se ubicó a tres de Boca Juniors (53), que jugará mañana en La Plata, pero que no podrá gritar campeón dado este resultado del Tomba. En tanto, en el otro partido disputado ayer, Temperley le ganó 2-1 como visitante a Chacarita con un gol del ex Villa Dálmine Santiago Giordana. Ambos equipos ya están condenados al descenso y jugarán la próxima temporada en el Nacional B. La acción de esta fecha continuará hoy sábado con cinco cotejos: Defensa y Justicia vs Rosario Central (13.15), Vélez Sarsfield vs Banfield (13.15), Newells vs Independiente (15.30), Lanús vs Argentinos Jrs (17.45) y Huracán vs Atlético Tucumán (20.00). En tanto, mañana domingo, Boca enfrentará como visitante a Gimnasia (LP) para tratar de retomar los seis puntos de ventaja y llegar holgado a las últimas dos fechas (recibe a Unión y luego visita a Huracán). Posteriormente, mañana se enfrentarán: Patronato vs San Lorenzo (13.15), Belgrano vs Colón (15.30) y Racing Club vs Arsenal (20.00). Para el lunes quedaron dos encuentros: Unión vs Talleres (19.00) y Olimpo vs Tigre (21.15); mientras que el duelo entre River Plate y Estudiantes (LP) recién se disputara el jueves 10 de mayo. DESPEDIDA ANTE HAITÍ La Selección argentina no enfrentará a Nicaragua en su partido despedida del país previo al Mundial de Rusia 2018. En cambio, sí lo hará ante Haití, siempre el 29 de mayo en La Bombonera. La razón de la baja de Nicaragua es la crisis política y social que vive el país centroamericano, lo que obligó a modificar los planes, pese a que ya había sido anunciado por las dos Asociaciones. Es el segundo cambio que se produce en el rival para este amistoso, porque en un principio iba a ser Bolivia, otro que no clasificó a Rusia 2018. INIESTA, 22 AÑOS DESPUÉS Fiel a su estilo discreto y humilde que lo convirtieron en una de las personas más queridas de España, el mediocampista Andrés Iniesta anunció ayer que tras 22 años abandona el FC Barcelona. "Esta temporada es la última", anunció este viernes, intentando contener el llanto ante una sala de prensa colmada de periodistas, compañeros, cuerpo técnico, directivos y su familia.



