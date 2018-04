Pasados por agua

Al cierre de esta edición, ayer habían caído más de 175 mm en Campana cuando el promedio histórico para todo el mes son 75. Los pluviales no dieron a vasto y hubo anegamientos por todo el centro y varios barrios de la ciudad. Pronostican precipitaciones hasta el miércoles. ¡Menos mal que no fue sudestada! Pero aun así, todo el sistema de desagües de Campana se vio colapsado en el centro y en los barrios. No sólo el agua subió a las veredas y entró a las casas en múltiples sectores, sino que en muchos casos portaba materia fecal, debido en gran parte a las conexiones clandestinas domiciliarias de pluviales al también colapsado sistema cloacal. Otra complicación que sumó a profundizar el desastre fue la gran cantidad de alcantarillas obturadas por la cantidad de desperdicios arrojados a la vía pública o simplemente acumulados sobre el pavimento a la espera de ser retirados y que el gran caudal de agua arrastró. Al cierre de esta edición, habían caído más de 175 mm en Campana cuando el promedio histórico para todo el mes de abril es de apenas 75. El aguacero, comenzó con gran intensidad el sábado por la madrugada, incluyendo una tormenta eléctrica y granizo de baja volumetría. Si bien hubo lluvias intermitentes a lo largo del día, el agua comenzó a caer otra vez con gran intensidad pasada la media tarde. Las fotos y los videos de que los vecinos afectados también inundaron las redes sociales daban cuenta del desastre, que incluyó también cortes de luz. Ayer a las 23 no se registraban evacuados. Un comunicado oficial emitido a primera hora de la noche, dio cuenta de que cuadrillas del Municipio trabajaban desde la madrugada en los distintos barrios y el centro y que las tareas seguirán hasta que se normalice la situación. En un operativo coordinado por la Secretaría de Seguridad y Prevención Ciudadana, personal de Defensa Civil y de la Secretaría de Descentralización viene trabajando para paliar la situación y la Secretaría de Desarrollo Social ya está preparada para asistir ante la emergencia. En el dignidad bomberos trasladaron a un hombre mayor al que el agua había entrado en su casa; allí bomberos y Defensa Civil trabajaron bajo mucha tensión ya que los vecinos anegados se mostraban sumamente enojados y descargaban su ira contra ellos. En Otamendi en la calle Rippa el agua llegaba a la cintura. La gente no queria irse de sus domicilios por miedo a que le roben, por lo cuál desde la Secretaría de Seguridad se envió un movil policial para tareas preventivas y asi convencer a la gente a ser trasladada a la sociedad de fomento, donde previamente el Subsecretario de Desarrollo Social, Juan Manuel "Gigio" Tejera y personal a cargo, acondicionó con colchones y frazadas para las familias que pasarían la noche en el lugar. Algunos lugares puntuales de San Cayetano y San Felipe tambien se vieron anegados, aunque las obras hidraúlicas funcionaron adecuadamente a pesar de la gran cantidad de agua caída. Arboles caidos en Santa Brigida, un poste de teléfono peligrosamente inclinado, el vuelco de ladrillos desde un camión sobre la ruta 6, bocas de tormentas tapadas en varias calles de la ciudad; completaron un panorama que le generó ardua tarea a la Municipalidad de Campana durante todo el sábado. Dado que, según el servicio meteorológico, las malas condiciones climáticas continuarán hasta el miércoles, desde el Municipio solicitaron la colaboración de los vecinos evitando arrojar residuos en la vía pública y sacando las bolsas en los días y horarios establecidos.

Un vecino cruza su bici en la zona de la plaza España. Llovieron 100 mm más que el promedio del mes.





BAJO AGUA. La Avenida Dellepiane, en la intersección de Jacob y Berutti, uno de los escenarios donde ayer la gran cantidad de agua caída no encontraba por donde escurrir.





ARDUA TAREA. En la foto, personal de Defensa Civil trabajando sin descanso para liberar las bocas de tormenta





Recomendaciones en caso de lluvias y tormentas pic.twitter.com/zEu5Lze4ip — MunicipalidadCampana (@campanagov) 28 de abril de 2018 #Dato VIDEO el personal de Defensa Civil de #Campana respondió a innumerables reclamos que fueron cursados a CEMAV en relación a bocas de tormenta, viviendas inundadas, árboles caídos y el pedido de CIMOPU colaborando con Policía a despejar la ruta de ladrillos caídos de camión pic.twitter.com/m0UoJU0Kci — (@dantrila) 29 de abril de 2018 #Dato Defensa Civil de #Campana trabajó por intensa lluvia en distintos puntos de la ciudad, reclamos de inundaciones, caños rotos, árboles caídos y evacuación de familias. En Ruta 6 entre Las Acacias y Honda colaboró con la policía sacando ladrillos que cayeron de un camión. pic.twitter.com/DQEUvl7J9R — (@dantrila) 29 de abril de 2018 #Dato barrio Villanueva y 9 de Julio sin suministro eléctrico desde las 17hs. pic.twitter.com/CKPjoyMqe7 — (@dantrila) 28 de abril de 2018 #Dato VIDEO gran caudal de agua por las lluvias torrenciales afectó la Av. Rocca y otros puntos de la ciudad. pic.twitter.com/GIQxUpbs4o — (@dantrila) 28 de abril de 2018 #Dato a causa de las lluvias torrenciales, la Av. Rocca se encuentra cubierta por un gran caudal de agua que finalmente inunda la zona de calle Alem y Beruti, siendo la zona mas baja del casco céntrico. pic.twitter.com/tFblPLzoPR — (@dantrila) 28 de abril de 2018 #Ahora centro de Campana https://t.co/n8CZybRPOk — (@mawifelizia) 28 de abril de 2018 #Dato esquina Quiroga y Arenaza barrio Vitramu 1, nuevamente inundado, hace un tiempo el personal de Zanjeo de Municipalidad de Campana trabajó para dar mas caudal a la zanja, aparentemente no alcanza a drenar tanta agua que viene del barrio. pic.twitter.com/jz6RRlxIFq — (@dantrila) 28 de abril de 2018