"Queremos que los animales sean considerados sujetos de derecho animal y no objetos de propiedad humana"

Para contactarse con A.L.A, se puede visitar el Facebook ALA - Acción Liberación Animal, la página web: www.ALA-LiberacionAnimal.org o escribir al mail ala@ala-liberacionanimal.org

En el marco del Día del Animal que se celebra hoy, La Auténtica Defensa dialogó con el grupo Acción Liberación Animal, quienes hace ocho años están asentados no sólo en nuestra ciudad, sino que también tienen un grupo en Zárate. En varias oportunidades celebramos fechas vinculadas con la naturaleza, pero desconocemos su origen, los motivos que la impulsaron o las causas que buscan defender. Hoy, 29 de abril, se celebra el Día del Animal, al cumplirse un nuevo aniversario de la muerte de Ignacio Lucas Albarracín, ferviente luchador de los derechos de los animales, quien en nuestro país impulsó la Ley 2786, de Protección de Animales, y quien además fue fundador de la sociedad Argentina Protectora de los Animales. Se podría decir "feliz día" pero según el grupo A.L.A (Acción Liberación Animal) no se festeja nada, ya que "la situación actual de los animales no es motivo de festejo". Y explican: "El 29 de abril conmemoramos el día de todos los animales, no solo de perros, gatos, caballos y algunos otros pocos. Es un día en el que desde hace ocho años aprovechamos para recordar y mostrar que podemos hacer muchísimo por todos los animales, que podemos dejar de fomentar un sistema que ve a los animales como objetos y los mantiene esclavizados por el tiempo que dure su corta vida". Este grupo existe desde el 22 de enero del 2010 cuando se juntaron varias personas luego de la primera actividad realizada en la ciudad de Zárate, en las puertas de un Circo con animales, con la finalidad de difundir respeto por todos los animales sin importar la especie a la que pertenezcan y concientizar que tienen derecho a vivir bajo sus propios intereses y, por lo tanto, a no ser utilizados ni explotados por los humanos. El grupo se encuentra formado por aproximadamente 20 activistas fijos, un 50% de gente de Campana y el resto de Zárate. Ambos equipos trabajan en conjunto en cualquiera de las dos ciudades. Aparte de los activistas fijos, constantemente se suma gente que trabaja en el equipo de forma más esporádica, dependiendo del tiempo que tienen disponible. Algunos de ellos participan en las actividades de forma física y otros colaboran organizando, coordinando y/o creando contenido desde sus hogares. La liberación animal es una idea por la que muchos grupos alrededor del mundo trabajan constantemente: se busca terminar con la esclavitud a la que se somete a los animales en cualquiera de los aspectos en los que hoy se utilizan. "Buscamos que en un futuro no lejano todos los animales puedan ser considerados sujetos de derecho animal y no objetos de propiedad humana", señalan con esperanza. Desde A.L.A. hacen hincapié en las esterilizaciones como el único método ético para controlar la población de animales. "Es un acto de responsabilidad por parte de la familia que cuida de los animales", remarcan. El equipo trabaja difundiendo respeto por los derechos de todos los animales, una actividad que requiere compromiso para llevar a la práctica la justicia viviendo de forma vegana; es decir, viviendo sin considerar ni usar a los animales como recursos o productores de recursos, sin verlos como objetos, como calzado, vestimenta, alimento, entretenimiento, transporte, etc. El veganismo busca terminar con esa esclavitud que nunca terminó, sino que fue cambiando de víctimas y sumando cifras alarmantes, tal es así que "en la actualidad y solo en nuestro país unos 2000 animales mueren por segundo solo para satisfacer el plano alimenticio y sin contar a las especies acuáticas ya que se cuentan por toneladas no como individuos", aseguran desde A.L.A. La concientización es un objetivo común de las entidades que trabajan por los amigos de cuatro patas, "es una tarea muy importante y requiere de mucho trabajo". Desde el grupo consideran que "la educación y el acceso a la información son fundamentales para poder tomar una elección de forma clara y teniendo en cuenta los aspectos positivos y negativos". Y esto está relacionado con los eventos e información que se brinda al vecino. Por ejemplo, el año pasado realizaron una campaña sobre las carreras de galgos donde "se trabajó en conjunto con otros grupos del país y logramos prohibirlas a través de una ley nacional". Actualmente están trabajando en el tema de la pirotecnia y aseguran que ya hay un proyecto que espera ser tratado y miles de firmas en una petición dirigida a los políticos de nuestra ciudad. El mensaje final y que quieren difundir es simple: "Comencemos a respetar a los animales sin importar sus formas, sin importar si llevan plumas, pelo o escamas, si son blancos, negros o de cualquier color. Dejemos de discriminar a los animales según la especie a la que pertenecen, y alcemos la bandera de los derechos de todos los animales".

A pesar de la promesa del intendente de Campana, aún hay caballos esclavizados en las calles.#BastaDeTasEnCampana https://t.co/f6gJFaimIh — A.L.A. (@ALAliberacion) 5 de enero de 2018

