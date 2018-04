La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/abr/2018 Nacional B:

El Violeta juega con la tranquilidad de ya estar clasificado, pero buscando asegurar la localía en la primera fase. Para ello necesita sumar. Si no, dependerá de otros resultados. Toda la fecha se disputa mañana lunes por la tarde. Con la tranquilidad de saberse clasificado al Reducido por el segundo ascenso a la Primera División, pero sabiendo que necesita un resultado positivo para asegurarse la localía en la primera fase de ese octogonal, Villa Dálmine enfrentará mañana como visitante a Atlético Rafaela por la última fecha del campeonato del Nacional B. Como todos los partidos de la jornada, se disputará el lunes desde las 15.35 horas (en su caso, con arbitraje de Fabricio Llobet). El Violeta sabe que una victoria lo pondría entre el 2º y el 4º puesto; mientras que un empate prácticamente le garantiza el 4º lugar. En cambio, una derrota lo ubicará entre el 5º o el 9º puesto, dependiendo del resto de los resultados. Esa ubicación final es clave para afrontar el octogonal. Es que la primera fase del Reducido se disputará a un solo partido con ventaja de localía y deportiva para los cuatro mejor clasificados. Por eso en Mitre y Puccini consideran clave poder sumar en Rafaela: no sólo quieren esa ventaja, sino que tampoco desean correr el riesgo de tener que afrontar otro largo viaje como el que emprendió esta mañana el plantel. Luego, la segunda etapa del octogonal (semifinales) se jugará a partido de ida y vuelta, pero con ventaja deportiva para el mejor ubicado en el campeonato. Mientras que la final será también a partido y revancha, pero ya sin ventaja deportiva, por lo que en caso de empate se definirá por penales. En cuanto a la alineación, si bien Felipe De la Riva no la confirmó, las dudas surgen por el reemplazante de Gonzalo Papa (expulsado frente a Deportivo Morón) y la presencia de Renso Pérez (acumula cuatro amarillas). Así, los nombres de Horacio Falcón y Ramiro López asoman como posibles titulares. Y, en el caso que el entrenador busque un esquema más conservador, quizás también podría aparecer Federico Jourdan en la formación para jugar abierto por derecha. Entonces, los probables once del equipo de nuestra ciudad serían: Martín Perafán; Franco Flores, Cristian González, Juan Celaya, Leandro Sapetti; Renso Pérez o Ramiro López, Marcos Rivadero, Horacio Falcón o López, Nicolás Sánchez o Federico Jourdan; Pablo Burzio y Jorge Córdoba. La nómina de convocados la completan Sebastián Blázquez, Nicolás Cherro, Marcos Martinich, Federico Recalde y Favio Durán.

CON CUATRO AMARILLAS. RENSO PÉREZ DEBE CUIDARSE SI NO QUIERE PERDERSE EL INICIO DEL REDUCIDO. NACIONAL B - ÚLTIMA FECHA LUNES 30 DE ABRIL - 15:30 horas: Atlético Rafaela vs Villa Dálmine / Fabricio Llobet - 15.30 horas: Brown (M) vs Almagro / Fernando Echenique (TV) - 15.30 horas: Brown (A) vs San Martín (T) / Federico Beligoy (TV) - 15.30 horas: Aldosivi vs Estudiantes (SL) / Pablo Dóvalo (TV) - 15.30 horas: Flandria vs Instituto / José Carreras - 15.30 horas: Boca Unidos vs Sarmiento / Nazareno Arasa - 15.30 horas: Ferro vs Nueva Chicago / Julio Barraza - 15.30 horas: Indepte. Rivadavia vs Santamarina / Luis Lobo Medina - 15.30 horas: All Boys vs Deportivo Riestra / Juan Pablo Pompei - 15.30 horas: Mitre (SdE) vs Los Andes / Lucas Comesaña - 15.30 horas: Deportivo Morón vs Gimnasia (J) / Ramiro López - 15.30 horas: Agropecuario vs Juventud Unida (G) / Pablo Echavarría LIBRE: Quilmes. SE DEFINE EL PRIMER ASCENSO Tres equipos llegan con chances de coronarse campeón a la última fecha. Almagro (40 puntos) depende de sí mismo: si le gana a Guillermo Brown en Puerto Madryn ascenderá a Primera División. Si empata, le dejará esa oportunidad a San Martín de Tucumán (39), que deberá ganarle a Brown de Adrogué. Mientras que, para pegar el salto en esta última fecha, Aldosivi de Mar del Plata (38) necesitaría ganarle a Estudiantes de San Luis como local y esperar que pierda Almagro y que no gane el Santo. En esta definición no hay posibilidades de triple empate, pero sí dos de doble igualdad: Almagro y Aldosivi pueden terminar ambos en 41 puntos y Almagro y San Martín de Tucumán, en 40. Y SE DEFINEN TRES DESCENSOS En cuanto a posibilidades, ésta es la pelea más difícil de explicar: son seis equipos que deben definir tres descensos, con la chance de que se dé hasta un cuádruple empate. Sí: una locura. O en términos más propios de la categoría: el último capítulo de una temporada que fue una carnicería. Mitre de Santiago del Estero, Boca Unidos, All Boys, Nueva Chicago, Independiente Rivadavia y Juventud Unida de Gualeguaychú son los equipos involucrados en esta pelea que ya condenó a Deportivo Riestra, Flandria y Estudiantes (SL). Sólo dos equipos dependen de sí mismos, aunque con matices diferentes: Mitre (recibe a Los Andes) se salva si gana, pero cualquier otro resultado lo condena; mientras que Juventud Unida (visita a Agropecuario) también asegura la permanencia en caso de victoria, aunque podría salvarse perdiendo inclusive (si no ganan tres de los otros cinco involucrados). Del resto, All Boys y Boca Unidos son los más complicados: están obligados a ganar. Mientras que Nueva Chicago e Independiente Rivadavia tienen un poco más de aire y esperarán, por sobre todas las cosas, que no gane Mitre, un resultado que les permitiría tener más aire en esta última fecha que será para el infarto. #FútbolProfesional | Estos son los 19 jugadores convocados por el DT Felipe De La Riva para el partido del lunes frente a @OficialAMSyD, correspondiente a la 25° Fecha del Nacional B. La delegación Violeta partirá mañana hacia Rafaela. #DaleViola. pic.twitter.com/Cp2fXn3TSN — Club Villa Dálmine (@VillaDalmineOK) 29 de abril de 2018

