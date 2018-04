La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/abr/2018 Concejal Calle:

Lo afirmó la concejal del bloque PJ-UC. El resto, aseguró, fueron contrataciones directas. La edil cuestionó el nivel de acceso a la información necesaria para analizar la Rendición de Cuentas 2017, cuyo debate se perfila prolongado debido a las fuertes críticas de la oposición a la Secretaría de Hacienda. La presidenta del bloque de concejales PJ-Unidad Ciudadana, Soledad Calle, aseguró que el año pasado el Municipio "no hizo más de cinco licitaciones", siendo el resto de las compras y adjudicaciones contrataciones directas y "licitaciones abreviadas", procedimiento al que calificó de "invento". Calle efectuó estas declaraciones durante un diálogo con La Auténtica Defensa este sábado, al ser consultada acerca del análisis de la Rendición de Cuentas 2017 que están llevando a cabo las diversas bancadas del HCD. "El año pasado no hubo más de cinco licitaciones en el Municipio", denunció. Precisó que las "obras millonarias se otorgan directamente en el marco de las emergencias" existentes, lo a juicio del Gobierno habilita "contrataciones directas y licitaciones abreviadas, que es otro invento" para disfrazar la supuesta discrecionalidad en su otorgamiento. Por otra parte, la edil cuestionó el nivel de acceso a los datos contenidos en el RAFAM, el sistema informático que lleva el control administrativo-financiero de la Municipalidad, así como la reticencia de la Secretaría de Hacienda a contestar los pedidos de información girados desde su bloque. Fundamentó en ese retaceó la decisión del grupo de concejales que lidera de no presentarse a la reunión con Ibarra, aunque también habló de "desinteligencias" organizativas: afirmó que le anunciaron que el funcionario iría a la comisión de Presupuesto esa misma mañana. Pese a no ser parte de esa comisión, Marco Colella del Frente Renovador tenía la intención de ir "como oyente" al encuentro con Ibarra. Ayer aseveró que le avisaron "cinco minutos antes" del arribo del funcionario. "Yo estaba reunido con vecinos del barrio Lubo que estaban hace varios días sin agua", señaló. "El mismo mecanismo -continuó- usaron al otro día, cuando nos avisan media hora antes que podíamos ir a ver expedientes a Hacienda. Medio hora antes nos avisan que tenemos disponibles dos horas para hacerlo. Esto que hace Cambiemos se están haciendo costumbre". "Vas a la Rocca (NdR: la sede de Hacienda), te meten en un archivo lleno de cajas, te preguntan qué querés y vos les tenés que decir el número de archivo o de expediente. ¡Y si no los sabés porque no te lo informaron!", ilustró por su parte Calle. Este sábado, los concejales de la UV Más Campana -los únicos disidentes presentes en la reunión con Ibarra- salieron a cuestionar severamente al secretario. "Es funcionario nos tiene acostumbrados a no rendir cuentas de su accionar, siempre busca mecanismos para evadir el control del Concejo Deliberante. Quería que le hiciéramos preguntas cuando ni siquiera nos había permitido ver ni un papel de la documentación de respaldo de la Rendición", afirmaron en un comunicado. Con las bancadas opositoras a Cambiemos enojadas por la conducta del Gobierno, el debate por la Rendición de Cuentas se perfila prolongado.

