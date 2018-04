La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/abr/2018 PJ-UC:









Concejales justicialistas solicitaron hace dos semanas se convoque al Consejo de Seguridad, ante la reiteración de hechos que se incrementaron en varios sectores de la Ciudad. "El Municipio debe adoptar una estrategia más abarcativa, articular con todos los sectores, y fundamentalmente dejar de intentar ocultar al delito con operaciones marketineras", aseguraron. El pasado 11 de Abril, el bloque de Concejales del PJ-Unidad Ciudadana pidió la convocatoria del Consejo de Seguridad local, dada la reiteración de hechos de público conocimiento en barrios como Del Pino, Urquiza, Ariel del Plata, Las Acacias, entre otros. Ante la falta de respuestas por parte del Municipio, pusieron en duda el accionar del Gobierno asegurando que "el plan de seguridad para Campana o no existe, o nunca funcionó". "Lamentablemente, el Municipio ha desoído esta iniciativa que busca resolver un grave problema de los vecinos. Recientemente, se dio a conocer que en los barrios Urquiza y Del Pino hubo más de 20 robos en pocos meses. En Ariel del Plata, por ejemplo, los vecinos están organizándose ante el accionar de un grupo de vándalos que tiene a mal traer esa zona. Mientras que sigue vigente la disputa de bandas armadas en Las acacias y Villanueva, donde la violencia se ha cobrado víctimas" aseguró el Concejal Osvaldo Fraticelli. "El Consejo de Seguridad es el órgano donde concejales, funcionarios del gobierno, el presidente del foro de seguridad, el secretario de seguridad ciudadana, funcionarios judiciales y de las fuerzas de seguridad, abordan los temas vinculados a la seguridad, se brinda información útil en materia preventiva a toda la sociedad, se proponen nuevas herramientas y planifica articuladamente el trabajo para encontrar soluciones perdurables y concretas" explicó el edil. Por su parte, el Dr. Rubén Romano dijo que "con sólo fortalecer el patrullaje no basta. Es una herramienta, pero en ocasiones las luces de la Policía terminan advirtiendo a los delincuentes. El Municipio debe adoptar una estrategia más abarcativa, articular con todos los sectores, y fundamentalmente dejar de intentar ocultar al delito con operaciones marketineras", en referencia a la difusión de videos del CIMoPU en paralelo con el accionar delictivo. Al respecto, el Concejal Romano agregó que "días atrás, el Intendente y algunos de sus funcionarios se reunió prácticamente a escondidas con vecinos de B° Urquiza y Del Pino. Casualmente, montaron un operativo preventivo el día anterior en dicho barrio, donde por supuesto los requisados fueron los vecinos mientras que los delincuentes hacían lo suyo en otro sector sin presencia policial". La propuesta del justicialismo "consiste en sumar a otros actores de la Comunidad, ya que evidentemente el Municipio solo, no puede. Hay casos en los que intervienen menores, y es fundamental trabajar en conjunto con el Poder Judicial, el Servicio local, y hasta el sistema educativo, porque si solo se trata de encarcelarlos, sabemos que en poco tiempo están nuevamente en la calle, en las mismas circunstancias que los llevó a delinquir. También identificar el rol de las adicciones, y las diversas problemáticas que giran en torno a la delincuencia. Nuestra Ciudad aún tiene una escala que nos permite identificar a quienes nos asaltan. Esperamos que el Municipio tenga la inteligencia de abrirse a la participación, y que sepa escuchar aportes que ayuden a nuestros vecinos a vivir más tranquilos" concluyó el Concejal Romano.

"Esperamos que el Municipio tenga la inteligencia de abrirse a la participación" señalaron







