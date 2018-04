La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/abr/2018 Opinión:

El veto del Alerta Laboral

Por Axel Cantlon







Ya fue noticia que el Departamento Ejecutivo Municipal había vetado la ordenanza del Alerta Laboral que fue aprobada en febrero en el HCD por contener varios graves errores en su redacción que ya fueron comentados en su oportunidad. El Ejecutivo veto la propuesta porque ya había sido aprobado un Decreto por el Intendente Municipal que otorgaba las mismas prestaciones; lo que consideraba abstracta la norma entre otras cuestiones. Por su parte, esa ordenanza tampoco contenía una asignación presupuestaria, es decir no tenía una identificación de donde tomar los recursos o dinero que se pretendían usar para cumplir con la norma. Me gustaría señalar que esos errores fueron señalados por nuestro bloque, cuando se trató el proyecto en la sesión de febrero -pueden verlo en el acta de la sesión-; sin embargo nunca se solicitó -en la misma sesión o antes- un cuarto intermedio para corregir los errores detectados para garantizar que el proyecto no se vea truncado por el veto del Ejecutivo; prefirieron entrar en acusaciones directas contra nosotros; como si no hubiéramos dicho la verdad. Ahora el tiempo y las actitudes posteriores nos van dando la razón; y va demostrando quienes esconden otras intenciones. Primero, quiero aclarar que nuestro bloque a pesar de los errores detectados votamos por la abstención; no podíamos (por los errores graves) votarla en forma positiva pero tampoco queríamos rechazarla porque no desconocemos la situación que los trabajadores químicos estan atravesando en todas las empresas de la zona. Nuestra discusión era discutir el medio utilizado para lograr el objetivo porque la ordenanza así como había sido planteada no podría alcanzarlo de ninguna manera. Lo más llamativo, fue que - luego de todas las acusaciones que nos hicieron en los medios de comunicacion- el jueves pasado ingresó en la sesión el veto del Departamento Ejecutivo ien el orden del día del HCD; y quien redactó el proyecto podría haber pedido su insistencia si creía que su propuesta es válida porque los argumentos del veto eran erróneos o faltos de fundamento. Lamentablemente; el responsable del veto del derecho de los trabajadores se quedó en silencio otorgando certeza a nuestros argumentos planteados en el recinto oportunamente y obviamente también al veto del Ejecutivo. Ante tal actitud me pregunto... Quien defiende realmente a los trabajadores? Aquel que hace circo? O aquel que se preocupa porque la norma salga efectivamente aprobada sin posibilidad de veto o rechazo? Un verdadero defensor de los derechos de los trabajadores se hubiera preocupado por corregir todos los errores identificados, en lugar de forzar una propuesta partidaria única sin modificaciones; porque en definitiva lo importante era que la norma sea aprobada; cuestión que lamentablemente fue impedida por el silencio ante el veto en la última sesión. A veces la condición de reflexión de algunos concejales son tan escasas que creen que pueden hacer cambiar de opinión a otros acusándolos de pactistas; provocando incluso que su ego sea el responsable de traicionar a los propios trabajadores, como sucedió el pasado jueves haciendo silencio ante la posibilidad de insistir en el tratamiento de la ordenanza; por haber intentado convertido una lucha de clases en una conquista individual. Y forzando su tratamiento intentando avasallar la opinión de otros bloques que poseemos legítima representación legislativa. A veces también me cuestiono si solo se trata de egos o de escasas reflexiones; o si por el contrario les gusta actuar y hacer representación de distintos personajes; porque se equivocaron en la ordenanza a favor de los trabajadores pero no se equivocaron en la ordenanza que reparte 4 millones en cargos de secretarios y asesores; es más el tratamiento de estas últimas normas también salió sin discusión de las comisiones a pesar del grave cuestionamiento a la conformación e integración de las comisiones con un tratamiento express. Hasta el domingo que viene, Feliz Día del Trabajador para todos!!





