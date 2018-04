La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/abr/2018 El 1º de mayo no habrá recolección de residuos







Así lo informó la Dirección de Higiene Urbana del Municipio por el Día del Trabajador. La Dirección de Higiene Urbana del Municipio informa que, con motivo de celebrarse el Día del Trabajador, el próximo martes 1º de mayo la empresa Agrotécnica Fueguina no prestará el servicio de recolección de residuos. Por lo tanto se ruega no disponer los residuos en la vía pública en la fecha indicada para colaborar con la limpieza y el orden de la ciudad. La recolección se reanudará de manera habitual el miércoles 2.



