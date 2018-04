La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/abr/2018 Ambicioso proyecto para la sociedad de fomento "Barrios Amigos"







Se prevé construir la sede a partir de la estructura del obrador del barrio Santa Florentina. Los vecinos están acopiando material. También toma forma la instalación de una sala sanitaria. Los vecinos de los "Barrios Amigos" se ilusionan con tener una sede para su sociedad de fomento. Es que, tras obtener la personería jurídica, avanzan las gestiones para convertir lo que quedó de obrador del barrio Santa Florentina en un espacio de encuentro y esparcimiento comunal. El proyecto es hacer del armazón de techo de chapa de 17,20 metros de frente y 20,30 de fondo, ubicado en Vigalondo y Bruni, la estructura de un edificio con comodidades para los vecinos tanto de Santa Florentina como de los barrios Federal y Héroes de Malvinas. "Ya arrancamos con el tema de la construcción. Tenemos material acopiado en un corralón y vamos a empezar con la base para después ir levantando las paredes. Queremos convocar a los vecinos a que se sumen y den una mano, porque esto es un proyecto de todos", afirmó Gabriel Panno, presidente de la Sociedad de Fomento Barrios Amigos. Los más de 100 metros cuadrados del terreno a construir hacen que los costos sean elevados. Se necesitan 4.300 ladrillos para cubrir el perímetro, y aproximadamente dos camiones de arena y piedra para hacer los cimientos. Frente a este desafío, la entidad fomentista ha apelado a la sociedad de los habitantes de sus barrios y también al apoyo de diversas empresas locales, con la Municipalidad brindándole asesoramiento y facilitando trámites administrativos. Al mismo tiempo, la institución organiza distintas actividades para la ampliación de los fondos disponibles: este 1º de mayo, por ejemplo, venderá empanadas a $150 la docena. El sueño de contar con una sede propia está en la genesis de "Barrios Amigos", institución que comenzó a tomar forma hace casi tres años. Panno, que fue reelegido como presidente para un segundo mandato, quiere que el edificio esté terminado -al menos de manera parcial- antes de la finalización del 2018. Pero ese no es el único proyecto en mente. Con ayuda del gobierno provincial y del Municipio, pronto Santa Florentina, Héroes de Malvinas y Federal podrían contar con una sala sanitaria. Hoy, la más cercana que existe está en Las Campanas, y por el constante aumento de la población, su capacidad de respuesta es cada vez más limitada. "Hace un año y medio que venimos trabajando en eso. No es fácil, pero el tema está muy avanzado. Acá hay una población de 8 mil personas y estamos a 14 kilómetros del Hospital: un nene se lastima y no hay nada en lo inmediato", comentó Panno, por lo que sería "importantísimo" contar con un Centro de Atención Primaria (CAP) en la zona, agregó. "Predisposición del gobierno municipal hay. El intendente Abella nunca nos dio la espalda, apoya esta iniciativa y tiene grandes expectativas", aseguró el fomentista. Asfalto pendiente Panno señaló que "hay muchas calles de tierra" remanentes que es necesario asfaltar para mejorar el ingreso y egreso de los tres barrios, aunque adelantó que los trabajos para pavimentarlas comenzarán "en lo inmediato". Además, desde "Barrios Amigos" solicitaron al área de Descentralización la rápida reparación de las calles en peor estado, como son la Giachino, 2 de abril, Melo, Carmona y Puerto San Carlos. "Esperamos que el subsecretario cumpla con lo prometido", expresó Panno.

El lugar elegido es un viejo obrador ubicado en Vigalondo y Bruni





Gabriel Panno, presidente de la sociedad de fomento "Barrios Amigos", cree que la obra puede terminarse antes de fin de año.



