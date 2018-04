La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/abr/2018 CVPBA - 29 de abril Día del animal:

Y porque están vivos, estamos vivos







El CVPBA conmemora una vez más este día y sostiene que trabajar por la salud y el bienestar de los animales es trabajar por la salud pública y de todo aquello que nos rodea. Cuidar de los seres vivos es cuidar/nos, proteger nuestro entorno y nuestro planeta. Historia El Día del Animal se conmemora en todo el mundo. Argentina lo celebra desde hace más de 100 años para recordar la importancia de todas las especies animales con quienes compartimos la vida. Se instituyó en 1908 por inspiración de Clemente Onelli, entonces director del Jardín Zoológico, y del Dr. Lucas Albarracín, Presidente de la Asociación Protectora de Animales. Ese año se hizo el acto oficial en el Jardín Zoológico, el 2 de abril. El 29 de abril de 1926 fallece el doctor Albarracín, que promocionó la sanción de la Ley Nº 2786, de Protección de Animales (promulgada el 25 de Junio de 1891), que establece la obligatoriedad de brindar protección a los animales, de manera de impedir su maltrato y su caza. Visión amplia y compleja Mahatma Gandhi (1869-1948), expresó alguna vez que un país se puede juzgar por la forma en que trata a sus animales. No es menor pensar que la forma de relacionarnos, determina la mirada que se tiene sobre la complejidad de todo aquello que constituye una forma de vida en este planeta, de las formas de relacionarnos con esa diversidad, entre las personas mismas y del equilibro vital que eso constituye para la salud pública. Y es que cuidar al ecosistema implica pensar el fenómeno animal (también al humano) desde una mirada abarcativa que incluya e involucre a todo aquello que está vivo, dándose cuenta que los humanos forman parte de algo mucho más vasto que su propia humanidad. Comunidades responsables Convivimos con los animales en este planeta, lo que implica reconocer que son seres vivos como los humanos y no simplemente "mascotas", se deben reconocer su particularidad y sus necesidades. Solo así es posible brindarles cuidado responsable. Y esto incluye a todos los animales. Una comunidad responsable cuida de su fauna, la respeta y es consciente de que, de esta forma, se cuida a sí misma. Y cuando hablamos de aquellos animales que comparten nuestra rutina, hablamos de Tenencia Responsable, el conjunto de obligaciones que adquiere una persona o familia cuando decide adoptar un animal de compañía para asegurar la buena convivencia y el bienestar de los animales, las personas y el entorno. Los principales aspectos contemplan los cuidados vinculados a la salud integral, de acuerdo a las necesidades físicas y psicológicas conductuales. Compartir nuestros días con animales de compañía es una decisión que no se debe tomar a la ligera. Promover la Tenencia Responsable permite reducir la cantidad de animales errantes y sin control, como también mejorar su estado de salud y bienestar, reducir el riesgo de mordeduras y prevenir las enfermedades zoonóticas.



CVPBA - 29 de abril Día del animal:

Y porque están vivos, estamos vivos

