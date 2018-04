La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/abr/2018 Vuelos y Vacaciones:

Cartagena de Indias

Publicidad Cartagena es una de esas ciudades que evoca historia, romanticismo, elegancia, diversión y belleza natural. Es el segundo destino más visitado por extranjeros en Colombia (después de Bogotá) y uno de los favoritos para quienes quieren disfrutar de unas buenas vacaciones en su país. Considerada como una de las ciudades amuralladas más bellas del mundo, no deja de cautivar con su historia, su arquitectura y con ese sabor caribe de su gente. También con su gastronomía y monumentos históricos. La Perla del Caribe tiene TODO para los amantes del mar, pero también para los que quieren pasear por una ciudad con historia. Se pueden perder entre casas coloniales, colores, su alegría, callecitas de canto rodado, frutas y música colombiana deliciosa. En nuestra nota de hoy intentaremos hacer un repaso de sus atractivos más interesantes y aconsejables. Murallas de Cartagena: Construidas con el fin de proteger a la ciudad de los continuos ataques de piratas y corsarios que se acercaban a saquear el puerto, atraídos por las riquezas que se enviaban desde sus costas hacia España. Una fortificación que tardo más de cien años en terminarse, realizada en etapas desde 1586 hasta 1699, abarcando todo el perímetro del centro de la ciudad antigua, San Diego y Getsemaní. Hoy es posible caminar por sobre ellas, asomándose entre sus ventanas o entre sus tantos fuertes y baluartes, como el de Santiago, Santo Domingo (el más antiguo) o Santa Clara, un espectacular paseo recomendado especialmente al atardecer donde se obtienen románticas imágenes del sol escondiéndose en el horizonte del océano. Plaza de La Aduana: Conocida por su elegancia y la belleza de sus entornos, corresponde a una extensa explanada de forma triangular, rodeada de coloridas edificaciones coloniales, entre las cuales se destaca el edificio de La Aduana, una construcción de portales y delicados balcones de madera, donde residió don Pedro de Heredia, fundador de Cartagena de Indias, en el siglo XVI. En el centro de la plaza predomina una escultura en mármol de Cristóbal Colón, acompañado por una mujer indígena sobre un pedestal decorado con relieves de los tres famosos navíos del Descubrimiento: la Pinta, la Niña y la Santa María. Torre del Reloj o Boca del Puente: Famosa puerta de entrada a la Ciudad Amurallada, característica por su portada barroca de piedra que antecede a una imponente estructura conocida como la Torre del Reloj, que es un extraordinario monumento distinguido por la cadena BBC, como una de las "Clock Towers" más hermosas del mundo. Fue levantada a principios del siglo XVII como punto de acceso a la ciudad, luego reconstruida en 1704, incorporándosele la portada barroca y columnas toscanas, mientras que la Torre del Reloj que reluce hoy en día fue recién anexada en 1888. La Plaza de Los Coches: Hermosa plaza ubicada apenas pasan la Torre del Reloj, rodeada por antiguas mansiones del siglo XVI con coloridos balcones de madera. La plaza, llamada simplemente así, por haber funcionado como estacionamiento de carretas de caballos, a finales del siglo XX, se encuentra hoy en día, siempre llena de vida, con numerosos turistas y carrozas esperando por pasajeros. En el centro de la plaza, la estatua de Pedro de Heredia, fundador de la ciudad que nombramos antes. Museo del Oro Zenú: Situado en los alrededores de Plaza Bolívar, corresponde a uno de los sitios turísticos de Cartagena imperdibles para cualquier amante de la historia, un museo que destaca por sus colecciones de oro, cerámica y osamentas de diversas culturas precolombinas. Entre éstas se destacan las joyas y cerámicas de la Cultura Zenú, la verdadera protagonista del museo, una civilización que habitó en las llanuras del Caribe Colombiano desde hace aproximadamente cuatro mil años, conocida por su elaboradas técnicas hidráulicas a través de sistemas de canales de drenaje. Plaza e Iglesia de San Pedro Claver: Hermosa plaza característica por sus coloridas construcciones coloniales, esculturas modernas en fierro y presencia constante de artesanos que venden sus trabajos. Entre los edificios que la rodean, destaca la Iglesia del mismo nombre, un templo levantado a principios del siglo XVIII por la orden jesuita, conocido por albergar los restos de San Pedro Claver, sacerdote que dedicara prácticamente toda su vida a evangelizar y redimir a los esclavos negros de Nueva Granada, quien murió en 1654. Plaza e Iglesia Santo Domingo: Otra de las hermosas plazas de Cartagena de Indias, un sitio rodeado de arquitectura colonial, con una escultura central del famoso artista Botero, y numerosos bares y restaurantes que funcionan hasta altas horas de la noche. Entre las construcciones circundantes destaca la Iglesia del mismo nombre, una imponente edificación de muros de ladrillo levantada en el siglo XVI por la orden de los frailes Dominicos. La iglesia en sí misma, es una joya de arquitectura colonial, con una magistral portada de piedra con columnas dóricas, y hermosos espacios interiores, como la Capilla Marraja. Alrededores de Cartagena: Esta ciudad no sería la misma sin sus playas, islas y demás encantos. Si bien las playas que están dentro del perímetro urbano de la ciudad no son muy atractivas, en recorridos de máximo una hora, por agua o tierra, llegarán a verdaderos paraísos alejados de todo el ajetreo. Las más famosas son las de Barú y las Islas del Rosario, donde pueden pasar todo un día de relax y, para los más aventureros, deportes acuáticos. Estos destinos se caracterizan por tener aguas cristalinas donde con tan solo usar unas antiparras, se puede apreciar la fascinante variedad de vida marina. Además, la gastronomía de estos lugares es deliciosa y tiene esa sazón especial que solo se encuentra en los restaurantes locales. A Barú se puede llegar por tierra y barco, y es la más cercana. Si bien se la considera una isla, Barú es en realidad una península. Otra maravilla natural que no muchos conocen es el volcán Totumo; un cono lleno de barro donde los turistas se sumergen durante minutos, o hasta horas, como una terapia natural para limpiar la piel. Se encuentra a una hora de viaje de Cartagena y el turismo aquí es bastante precario: una escalera de madera, comidas típicas en pequeños kioscos y el mar muy cerca. Para los amantes de la gastronomía y abiertos a explorar nuevos sabores y fusiones, en Cartagena encontrarán gran variedad de platos típicos entre los que se destacan variedad de pescados fritos, frutos del mar, empanadas, sancocho, arepas y muy buenos dulces típicos. También existen variedad de restaurantes de comida peruana, francesa, italiana para todos los gustos. Como dato final, cabe destacar que Colombia es el país con mayor diversidad de aves en el mundo: posee más de 1.900 especies en todo el territorio nacional. El Aviario Nacional de Colombia queda a menos de una hora de Cartagena en Barú justamente, es el aviario más grande de América y lo recomendamos porque con su labor promueven el cuidado de la naturaleza de una manera ejemplar. Lic. Guillermo Ceballos - Vuelos y Vacaciones / ventas@vuelosyvacaciones.com.ar

