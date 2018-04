La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/abr/2018 Sociedad, conflicto y diálogo

Por Arq. Jorge Bader









Jorge Bader

Esta semana se inauguró la histórica y tradicional feria del libro. El discurso inicial se vio frustrado por un grupo de manifestantes que con sus gritos impidieron que se pronunciaran algunos discursos de autoridades. El diario InfoBae en su reseña del tema elogia la participación de Claudia Piñeiro, una de nuestras escritoras más reconocidas y valoradas en la actualidad. Dice al final de la nota de InfoBae "Piñeiro iluminó la tarde, consiguió a fuerza de autoridad, sensatez, inteligencia y capacidad de empatía que la Feria fuera inaugurada.Ya se ha visto en estos días, a nuestra escritora más famosa no le alcanza con contar historias y decidió intervenir de lleno en el espacio público, allí donde los argentinos venimos olvidando las mejores armas para construir una sociedad mejor: la capacidad de diálogo y el sentido común". Quise empezar esta reflexión con esta cita de un episodio reciente porque todo el suceso pone de manifiesto lo que nos sucede como sociedad. No estamos logrando avanzar en la construcción colectiva. Cuando este gobierno comenzó, tuve como muchos la expectativa que se iba a abrir un nuevo espacio de participación. Al menos así lo pensaba en lo único que acredito conocer, que tiene que ver con el desarrollo urbano y la creación de ciudad. De hecho recuerdo varios comentarios de algunos referentes locales en pos del ideal de la construcción de una ciudad inteligente. Recuerdo también haber dicho en aquel momento que ninguna ciudad es inteligente "per se" sino que lo es cuando quienes la conducen hacen uso de su inteligencia aplicada a la organización y sistematización de su desarrollo. Hoy después de un importante trecho de la actual gestión tengo que decir que la cuestión urbana sigue ausente como objeto de diálogo social. Tuvimos un simulacro de voluntad participativa en un par de reuniones del Concejo Urbano, puedo decir casi con certeza convocado por obligación, con la simple expectativa de dar respuesta a una necesidad coyuntural y sin la más remota intención de construir una agenda permanente. Y allí quedó como empezó. Esta circunstancia me trajo a la memoria algo que recitaba un docente que marcó mi formación y a quien siempre recuerdo, "lo que no surge de la íntima convicción, jamás se perpetúa en la acción". Volver a predicar sobre la importancia del Concejo Urbano parece un sin sentido. La única herramienta que permite que una creación colectiva como la ciudad tenga una lógica satisfactoria para sus habitantes es la construcción de consensos en el diálogo social. La visión por más iluminada que resulte, de los circunstanciales gobernantes no sirve por sí y solo resuelve lo que tiene que ver con el mantenimiento. No es novedoso ni pavimentar ni prometer una obra pública. Lo novedoso es abrir canales de participación para permitir la expresión social colectiva y receptar de ese diálogo lo valioso para transferirlo a las normas que permitan un mejor desarrollo urbano. Y ese mejor desarrollo está directamente vinculado a la planificación urbanística y las reglamentaciones derivadas de esa planificación que hoy por hoy son simplemente una letra estática plagada de contradicciones, factor de conflicto, y freno del crecimiento. Reitero las palabras de InfoBae que transcribí más arriba, "los argentinos venimos olvidando las mejores armas para construir una sociedad mejor: la capacidad de diálogo y el sentido común". Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Sociedad, conflicto y diálogo

Por Arq. Jorge Bader

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: