Conferencia de Giorgio Bongiovanni en Acireale, Italia - 15 de Abril de 2018

Les traemos nuevamente a todos los lectores fragmentos de una serie de conferencias que el estigmatizado italiano Giorgio Bongiovanni está realizando en Italia durante este año.

P: ¿Cuál es la estructura social, política, económica de las civilizaciones Extraterrestres?

G: Antes que nada hay que entender que tu pregunta se refiere a civilizaciones humanas como la nuestra porque existen otras civilizaciones que viven en cuerpos de Luz y sería complicado explicarlo y os podría confundir interiormente porque ellos viven en los mundos de Luz, en aquellos a los que Jesús llamaba "el Paraíso" y serían los Soles, los Astros. […] En cuanto a las civilizaciones Extraterrestres humanoides que viven en cuerpos como los nuestros (o más sensibles que los nuestros, pero siempre materiales), que son mucho más avanzados que nosotros, millones de años, poseen una tecnología que ni siquiera podemos imaginar, por ejemplo pueden superar la velocidad de la luz, decenas de veces, y construir naves con material biológico, por lo tanto a sus medios de transporte les pueden dar vida. En sus sociedades existe un único gobierno mundial y no existe el dinero, los recursos del Planeta están a disposición de todos y también las riquezas y los avances científicos. Por ejemplo si se realiza un coche (como la Ferrari) se pone a disposición de todos los ciudadanos del mundo gratuitamente. Esto no significa que los ciudadanos son propietarios de los bienes de los que hacen usufructo: los bienes no tienen propietario, pertenecen a toda la humanidad. […] Existe un parlamento en el que discuten en armonía las ideas de los científicos, de los teólogos, de los filósofos, no existen los políticos. Si alguien tiene la tentación de aprovecharse del prójimo, o de los bienes de la sociedad, a éste se lo pone en una condición en la que no puede actuar, de hecho hay una policía de autómatas, programados según las Leyes Universales, que controla a toda la población y que no permite que haya violencia ni desorden. Y bien, según nuestros parámetros esta es una forma de dictadura porque para nosotros el control es sinónimo de dictadura, es decir, de restricción de la libertad, en cambio en esos mundos la libertad es absoluta, la policía monitorea e impide que algo pueda hacer daño a la gente, a las criaturas y al Planeta. Os doy un ejemplo para entendernos mejor: si mientras un conductor está manejando e intenta pasar un semáforo en rojo el coche se detiene inmediatamente, automáticamente, y recibe una una sanción. En esas sociedades no existe la libertad negativa. La policía y los robots no tienen la facultad de obstaculizar el Libre Pensamiento Positivo: cada uno de los ciudadanos pueden expresar una idea creativa que contribuye a mejorar la vida (en el arte, en la educación, en la administración de la sociedad, en la medicina, en la ciencia, en la cultura en general, etc.) y esta idea queda a disposición de la colectividad en forma inmediata. En sus escuelas hay expertos que alientan a los jóvenes para que expresen su creatividad y sus verdaderos talentos. También existe una especie de servicio militar, pero en sus milicias no se enseña a asesinar, son milicias que pertenecen a la Confederación Interestelar donde se estudia la Constitución planetaria (basada en la Hermandad), donde se aprenden las Leyes Universales y donde los únicos armamentos que existen son sofisticadas y poderosas armas defensivas, que jamás son ofensivas, capaces de neutralizar cualquier tipo de ataque. Todos estudian y todos en algún periodo forman parte de estas milicias en las que rige "la obligación" de viajar por el Cosmos... obviamente a todos les gusta tener esta "obligación". A través de los viajes por el Espacio todos asimilan lo que es la gran Creación, el gran Padre Creador, la gran energía de Amor... y todos tienen la posibilidad de ver a civilizaciones como la nuestra, terrestre, que tienen dificultades, por consiguiente experimentan el sentimiento de la pena, de la misericordia, de la tolerancia. Estos jóvenes estudiantes viajan a la Tierra, ven que somos un rejunte de animales que nos matamos unos a otros y por ello sienten compasión y altruismo. Luego regresan a su Planeta para cultivar sus talentos. ¿Os gusta esta sociedad? En estas sociedades Cristo fue recibido con palmas: "BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR"... no hubo una Cruz, no hubo un juicio, no hubo escupitajos, insultos. Lo que hubo fue una reverencia para recibir la visita del Creador, el Amor más grande de todos los Amores. En premio estos pueblos tuvieron la posibilidad de ser inmortales, de viajar por el Universo y la conciencia de la Eternidad del Espíritu. Nosotros, que somos unos estúpidos, al matar a este Amor fuimos condenados al sufrimiento en el ciclo de reencarnaciones sin poder recordar nuestras vidas y sin saber quiénes somos.

