La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/abr/2018 Breves: Noticias de Actualidad







PEÑA ESTÁ TRANQUILO: El jefe de Gabinete aseguró este sábado que "no hay necesidad de perder la tranquilidad porque hay un rumbo claro".- REFORMA LABORAL: El Gobierno envió al Congreso tres capítulos del proyecto.- ARREGLARON LOS BANCARIOS: Tras casi cinco meses de negociación la Asociación Bancaria y cámaras empresarias llegaron a un acuerdo por un 15%.- ABUSOS EN INDEPENDIENTE: El juez Luis Silvio Carzoglio dictó la prisión preventiva para cinco de los detenidos acusados.- NUEVA FORMA DE RESIDIR: Los inmigrantes que desean obtener un visado de residencia en Nueva Zelanda podrán apelar a la prostitución o a servicios de escort como fuente de trabajo.- PEÑA ESTÁ TRANQUILO El jefe de Gabinete, Marcos Peña, aseguró este sábado que, tras la reciente subida de la cotización del dólar, "no hay necesidad de perder la tranquilidad porque hay un rumbo claro" y advirtió que el Gobierno "siempre va a tomar las medidas necesarias para cuidar este proceso de baja de la inflación". Luego de que la moneda norteamericana cerrara la semana en 20,88, obligando al Banco Central a desembolsar 1.382,1 millones de dólares en el mercado cambiario para frenar la escalada del tipo de cambio que superó los 21 pesos, el funcionario nacional se mostró con "mucha tranquilidad" y confiado en el "excelente equipo humano y profesional" en el área económica. REFORMA LABORAL El Gobierno envió al Congreso tres capítulos del proyecto de reforma laboral que cuentan, a priori, con el visto bueno del sindicalismo y se refieren al blanqueo de trabajadores informales, el establecimiento de sistemas de pasantías y la creación de una agencia de evaluación de tecnología médica. Luego de que la iniciativa se empantanara en el Senado por las disidencias internas en la CGT respecto al proyecto, la Casa Rosada buscará avanzar en los próximos meses con los puntos que tanto los líderes gremiales como el bloque peronista aceptaron. ARREGLARON LOS BANCARIOS Tras casi cinco meses de negociación, que incluyó siete paros nacionales y asambleas en las sucursales, la Asociación Bancaria y las cámaras empresarias llegaron a un acuerdo por un 15% de aumento salarial, con una "cláusula de actualización inmediata" por la inflación de 2018. El gremio que conduce Sergio Palazzo había llevado adelante una serie de medidas de fuerza durante el último mes, en rechazo de las ofertas oficiales que se enmarcaban dentro de la pauta salarial establecida por el Gobierno. Según explicaron desde el sindicato, con este acuerdo el salario inicial conformado quedaría en $30.624 "incluyendo participación en las ganancias del sistema". Para los salarios más altos, el ítem por la distribución de los beneficios representará un adicional de $4.301,17. ABUSOS EN INDEPENDIENTE El juez Luis Silvio Carzoglio, titular del Juzgado de Garantía Nº 9 de Avellaneda, dictó la prisión preventiva para cinco de los hombres que están detenidos acusados de ser parte de una red de abusos a jugadores de las divisiones inferiores del club Independiente. La medida, que había sido pedida por la fiscal María Soledad Garibaldi, involucra al árbitro de primera división Martín Bustos, al relacionista público Leonardo Cohen Arazi, al organizador de torneos de fútbol Alejandro Dal Cin, al representante de futbolistas Juan Manuel Díaz Vallone y al estudiante Silvio Fleytas. NZ: NUEVA FORMA DE RESIDIR Los inmigrantes que desean obtener un visado de residencia en Nueva Zelanda podrán apelar a la prostitución o a servicios de escort como fuente de trabajo calificado en sus solicitudes, indicó la agencia de Inmigración de Nueva Zelanda (INZ). Los empleos, que fueron legalizados en el país en 2003, pasarán a considerarse una "habilidad" en la lista de la Clasificación Uniforme de Ocupaciones de Australia y Nueva Zelanda (ANZSCO). No obstante, para cumplir los criterios de una trabajadora sexual altamente calificada, los solicitantes deberán alcanzar el nivel 5 de la lista ANZSCO, la categoría más alta y con la mayor cantidad de requisitos.

Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: