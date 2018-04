Después de una mala maniobra con Damián Fineschi, el piloto de nuestra ciudad terminó afuera en el primer giro de la carrera clasificatoria. Así partirá hoy desde el fondo de la grilla junto a Agustín Canapino, quien fue descalificado en la técnica. Facundo Ardusso, líder del campeonato, ganó ayer y larga adelante, escoltado por Matías Rossi. Ayer comenzó la actividad oficial de la tercera fecha del Súper TC2000, la categoría de mayor tecnología del automovilismo nacional que tiene al campanense Matías Milla como protagonista. Pero al piloto de nuestra ciudad no le fue nada bien este sábado. En el autódromo Jorge Ángel Pena de San Martín (Mendoza), la primera vuelta de la carrera clasificatoria le costó muy cara: luego de una mala maniobra con Damián Fineschi (Toyota) por la que fue apercibido, su Renault Fluence #23 terminó fuera de pista y, de esa manera, quedó en la última fila para la final de hoy. "No fue mi día, cometí un error", señaló Milla tras la carrera clasificatoria. "El domingo trataremos de avanzar para remendar el mal sábado que tuve. Tengo un buen auto para correr. Gracias equipo, evolucionamos día a día", agregó el piloto de nuestra ciudad, quien había sido 10º en los entrenamientos matutinos y 16º en la clasificación. Igualmente, "Soplete" no largará en la última posición, dado que ese lugar quedará para Agustín Canapino (Chevrolet Cruze), quien después de haber hecho la pole position y de terminar segundo la carrera clasificatoria, fue descalificado en la técnica y será quien cierre la grilla de partida de la carrera que se disputará hoy desde las 12 del mediodía a 27 vueltas o un tiempo máximo de 50 minutos (transmiten Canal 13 y TyC Sports). Al frente del pelotón partirá Facundo Ardusso (Renault Fluence), quien aprovechó los roces entre Canapino y Matías Rossi (Toyota Corolla) en el arranque de la carrera clasificatoria (pautada a diez vueltas) y tomó el liderazgo para no soltarlo más. Así, el líder del campeonato de pilotos sigue dando pasos firmes en la categoría y se empieza a encaminar para repetir el título logrado el año pasado. Por la descalificación de Canapino, los diez primeros de la carrera clasificatoria se completaron con: 2) Matías Rossi; 3) Néstor Girolami (Peugeot 408); 4) Leonel Pernía (Renault Fluence); 5) Mariano Werner (Peugeot 408); 6) Martín Moggia (Reanult Fluence); 7) Facundo Conta (Chevrolet Cruze); 8) Manuel Mallo (Chevrolet Cruze); 9) Bernardo Llaver (Chevrolet Cruze); 10) Facundo Chapur (Citroen C4). Con estos resultados del sábado, Ardusso estiró su diferencia en la cima del campeonato de pilotos: tiene 73 puntos y le sacó 29 a quien quedó como escolta, Leonel Pernía (44). Más atrás aparecen: Canapino (39), Werner (36), Chapur (32) y Girolami (31). La final de hoy se desarrollará en el circuito número 1 del autódromo Jorge Ángel Pena, que cuenta con 4.167 metros de longitud, seis curvas a la derecha y cuatro a la izquierda; y en cuyo tramo más rápido se alcanzan velocidades superiores a los 240 km/h. Y contará con una particularidad: la denominada "Vuelta Joker" será el atractivo especial de la prueba. Se trata de dos posibilidades de acortar el recorrido del circuito: una debe realizarse entre las vueltas 3 y 15; y la otra, al menos tres giros antes del final.

DE MAYOR A MENOR. AYER EN MENDOZA, MATÍAS MILLA FUE 10º EN LOS ENTRENAMIENTOS Y LUEGO 16º EN LA CLASIFICACIÓN. AL FINAL, EN LA CARRERA CLASIFICATORIA NO PUDO COMPLETAR SIQUIERA UN GIRO.



Automovilismo - Súper TC2000:

Matías Milla largará anteúltimo la carrera final en Mendoza

