Los entrenados por Ricardo Imboden, que realizó otra certificación mundial, consiguieron ocho medallas de oro y una de plata. El pasado fin de semana se realizó en la ciudad de Villa Constitución (Santa Fe) un Torneo de Taekwondo WT oficial que contó con una importante concurrencia, entre la que se destacó la delegación de nuestra ciudad liderada por el profesor Ricardo Imboden. Y los representantes campanenses tuvieron una gran performance: Lautaro Aguilar, Malvina González, Morena Gasti, Ignacio Peralta, Leonel Imboden, Valentín Gelvez, Celina González y Chiara Alfonso obtuvieron medallas doradas, mientras que Camilo Bertoni sumó una de plata. "Los resultados no son más que la suma de la constante capacitación de años que me avalan como instructor y formador de atletas. Se puede ganar o perder porque es un juego, pero no se puede hacer mal. Ése es mi método", señaló el entrenador y Maestro de Taekwondo WT oficial Ricardo Imboden. CERTIFICACIÓN MUNDIAL Días pasados, se realizó en la sede central de la Federación Sudamericana Chung do kwan (ubicada en Parque Patricios), el Seminario Internacional con certificación de la Sede Mundial de Taekwondo WT oficial en el área hosinsul (defensa personal). Allí estuvo presente el profesor Ricardo Imboden junto a su alumno Walter Saldivia, quienes asistieron al evento y certificaron a nivel mundial. El seminario fue dirigido por el Gran Maestro Kim Mun Ok, enviado por la Kukkiwon Seúl Corea. De esta manera, el Maestro de Taekwondo WT oficial de nuestra ciudad, Ricardo Imboden, director de las escuelas Chung do kwan cuenta con este "honorable certificado para difundir y enseñar a la comunidad y transmitir confiabilidad a quienes también se vuelcan a tomar clases con los instructores Germán Arévalo, Adriana González y Evelyn Imboden". "La defensa personal es una herramienta necesaria para todas las edades", remarcó el profesor Imboden tras obtener la certificación.



Taekwondo:

Grandes resultados de atletas locales en Villa Constitución

