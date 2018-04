La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/abr/2018 Primera D:

Puerto Nuevo visita hoy a Atlas







Si las lluvias lo permiten, jugarán desde las 15.30 horas en General Rodríguez. En lo que será su última presentación como visitante del actual campeonato de Primera D, Puerto Nuevo enfrentará esta tarde a Atlas en General Rodríguez en un encuentro pautado para las 15.30 horas que se disputará siempre y cuando el árbitro Lucas Mattis considere que el campo de juego está en condiciones. Claro está: las intensas y copiosas lluvias del sábado podrían derivar en la suspensión del encuentro, sobre todo en caso que las precipitaciones se repitan hoy. Para el Auriazul será la oportunidad de cortar una racha de ocho juegos sin victorias, con tres empates y cinco derrotas en esa seguidilla que ha hundido al equipo de nuestra ciudad y no le ha permitido llegar al final del torneo peleando por el ingreso al Reducido, tal como eran las expectativas en el barrio Don Francisco. Por su parte, Atlas ya tiene asegurado su boleto a ese octogonal por el segundo ascenso a la Primera C, pero todavía busca una mejor ubicación. Actualmente se encuentra en el séptimo puesto con 45 puntos, pero tiene margen para crecer en estas dos últimas fechas. Esta 29ª y anteúltima fecha de la Primera D comenzó ayer con el empate sin goles entre Lamadrid y Juventud Unida, dos equipos ya clasificados al Reducido. La acción continuará hoy con cuatro compromisos: Claypole vs Deportivo Paraguayo (el Tambero está obligado a ganar para tratar de evitar la "desafiliación"); Argentino de Rosario vs Lugano; Real Pilar (necesita un punto para asegurar su permanencia) vs Argentino de Merlo; y el mencionado Atlas vs Puerto Nuevo. En tanto, mañana lunes se jugarán los tres partidos restantes: Liniers vs el campeón Victoriano Arenas; Centro Español vs Muñiz; y Central Ballester vs Yupanqui.

PARA CORTAR LA MALARIA. Para el Auriazul será la oportunidad de ponerle fin a una racha de ocho juegos sin victorias. EL HISTORIAL Por Gustavo Belsué ENCUENTRO Nº 69: En 68 partidos, Puerto Nuevo logró 35 victorias, Atlas ganó 22 partidos y empataron en 11 ocasiones. Puerto Nuevo marcó 142 goles, mientras que Atlas convirtió 103. COMO LOCAL PUERTO NUEVO: en 33 partidos, Puerto ganó 18 (75 goles) y Atlas ganó 8 encuentros (43 goles). Empataron 7 veces COMO LOCAL ATLAS: en 35 encuentros, Puerto venció en 17 oportunidades (67 goles) y Atlas logró 14 triunfos (60 goles). Empataron 4 veces EL RESULTADO DE LA PRIMERA RUEDA: El martes 5 de Diciembre de 2017, por la 14º fecha, PUERTO NUEVO 1 - ATLAS 3. Gol de Joaquín Montiel para el Portuario; y de Julio Gauna, Matías Cuenca y Román Gnocchi para el vencedor. EL ULTIMO ENCUENTRO VISITANTE. Se jugó el sábado 22 de Abril de 2017, por la 23º fecha de la Primera D 2016/17: ATLAS 3 - PUERTO NUEVO 0. Goles de Joel Godoy Alejandro Martínez y Gnocchi.

