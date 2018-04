La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 29/abr/2018 Breves Deportivas







HURACÁN QUEDÓ 3º: en la continuidad de la fecha 25 de la Superliga venció 3-2 como local a Atlético Tucumán.- DESEMPATE EN LA B METRO: Por la última fecha Platense igualó sin goles como visitante frente a Colegiales.- HURACÁN QUEDÓ 3º Ayer, en la continuidad de la fecha 25 de la Superliga, Huracán (sin Nazareno Solís) venció 3-2 como local a Atlético Tucumán (Matías Ballini estuvo entre los suplentes) y de esa manera quedó en la tercera posición del campeonato con 46 puntos, a la espera de lo que suceda con San Lorenzo (46), que juega hoy, y Talleres (44), que lo hará mañana. Por su parte, Independiente (45) derrotó 1-0 como visitante a Newells en Rosario y se acomodó en la quinta posición, aunque todavía puede ser superado por el equipo cordobés. Ayer también jugaron: Defensa y Justicia 3-1 Rosario Central; Vélez 1-0 Banfield; y Lanús 0-0 Argentinos Jrs. En tanto, el viernes: Chacarita 1-2 Temperley; y Godoy Cruz 2-0 San Martín (SJ). La acción de hoy se abrirá con la visita del líder Boca a Gimnasia (LP) desde las 11 de la mañana. En caso de ganar, el Xeneize le sacará seis puntos de ventaja nuevamente a Godoy Cruz y se asegurará al menos el desempate por el título. Posteriormente se enfrentarán: Patronato vs San Lorenzo (13.15), Belgrano vs Colón (15.30) y Racing Club vs Arsenal (20.00). Para el lunes quedaron dos encuentros: Unión vs Talleres (19.00) y Olimpo vs Tigre (21.15); mientras que el duelo entre River Plate y Estudiantes (LP) recién se disputara el jueves 10 de mayo. DESEMPATE EN LA B METRO Por la última fecha de la Primera B Metropolitana, Platense igualó sin goles como visitante frente a Colegiales y, de esa manera, Estudiantes (que derrotó 2-1 a Fénix en Caseros) logró alcanzarlo en la cima de la tabla de posiciones y forzar un desempate por el ascenso directo al Nacional B. Ese encuentro se disputaría el miércoles, en estadio a confirmar (sería en cancha de Lanús con público de ambos equipos). El perdedor de ese duelo disputará el Reducido por el segundo ascenso junto a Acassuso, Defensores de Belgrano, Atlanta, Barracas Central, Tristán Suárez, UAI Urquiza y Talleres (RE). En tanto, Villa San Carlos confirmó su descenso a la Primera C. El equipo dirigido por Jorge Vivaldo estaba obligado a ganarle a Almirante Brown para forzar un desempate con La Fragata, pero finalmente cayó 2-1 en Isidro Casanova.



