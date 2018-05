Abella homenajeó a los héroes colocando una ofrenda floral al pie del monumento de los ex combatientes y caídos en islas Malvinas. A 36 años del hundimiento del crucero ARA General Belgrano, el intendente Sebastián Abella encabezó ayer por la mañana un homenaje a los tripulantes caídos. Dicho homenaje contó con la participación especial del sobreviviente Ricardo Córdova junto a ex combatientes de la Guerra de Malvinas. El primer lugar se colocó una ofrenda floral en el monumento ubicado en la plaza Eduardo Costa, donde estuvieron presentes la jefa de Gabinete, Mariela Schvartz; la directora de Derechos Humanos, Verónica Lama; y el director de Juventud, Iván Gómez. Además, participaron los concejales del bloque Cambiemos Carlos Cazador y Romina Buzzini. Luego, el intendente recibió en su despacho a los ex combatientes. En este marco, Córdova expresó su gratitud por el homenaje y destacó las acciones que realiza el Municipio a la hora de distinguir a los vecinos que fueron parte del conflicto bélico. Y subrayó las gestiones que el jefe comunal lleva a cabo para emplazar un avión que participó en la guerra a modo de homenaje al Capitán Fausto Gavazzi. Sobre las gestiones que encabezó para lograr la llegada del avión a la ciudad, el Intendente señaló que "es un reconocimiento que busca exaltar el orgullo y respeto que sentimos hacia ellos". "Este sencillo homenaje realizado hoy es simplemente un acto de gratitud hacia el comportamiento heroico de aquella valerosa tripulación", completó.

Homenaje a 36 años del hundimiento del Crucero General Belgrano

