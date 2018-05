Tras el Temporal: "Lo que vivimos el fin de semana fue excepcional"

P U B L I C



Así lo aseguró el Secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano, durante la conferencia de prensa en la que detalló los múltiples operativos que desplegó el Municipio. "Las ciudades no están diseñadas para soportar la cantidad de agua que cayó en tan poco tiempo", agregó en referencia a los 250 milímetros que se registraron entre sábado y domingo. El Municipio brindó ayer miércoles un informe detallado de los operativos de asistencia desplegados durante todo el fin de semana largo como consecuencia del temporal de lluvia y viento. Al respecto, el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano, expresó que la ciudad soportó precipitaciones "inusuales" que provocaron la caída de 250 milímetros de agua, 150 de ellos el sábado en apenas tres horas. "Lo que vivimos el fin de semana fue excepcional. Las ciudades no están diseñadas para soportar la cantidad de agua que cayó en tan poco tiempo", aseguró Milano, quien indicó que las zonas más afectadas fueron la parte baja del centro de la ciudad – calle Alem- y San Cayetano. También, se brindó asistencia en los barrios Las Campanas, San Felipe, Otamendi y La Josefa. Respecto al accionar del Municipio, Milano explicó que para dar una respuesta más inmediata a los vecinos –"que demandaron asistencia en forma simultánea desde distintos sectores de la ciudad"- desde la Secretaría de Seguridad se reforzó la tarea de Defensa Civil -conformada por 6 brigadistas- con un grupo de voluntariados del CIMoPU y la Dirección de Tránsito. "Incorporamos brigadistas y sumamos vehículos para diversificar la tarea de Defensa Civil. Esto nos permitió dar una respuesta más inmediata en distintos barrios", manifestó. En relación a la asistencia, el funcionario comentó que "no hubo evacuados". No obstante, mencionó que se acompañó a dos familias de Otamendi que se autoevacuaron en la casa de un vecino. Además, se acercó a Los Pioneros un generador porque muchos domicilios no tenían servicio eléctrico. Sobre esto último, agregó que "en la mitad de los barrios hubo complicaciones con el suministro eléctrico. Cayeron postes en Ruta 4 y otros sectores. Incluso, el servicio de monitoreo estuvo en crisis en el peor momento de la tormenta". Por su parte, el secretario de Descentralización, Marcelo Bouzas, destacó el trabajo articulado entre todas las secretarías y explicó que los problemas en Villanueva y Las Acacias se debieron al tamaño de los desagües que cruzan la colectora. El funcionario mencionó que gran parte de los anegamientos surgieron a partir de los residuos arrojados en la calle. Por ello, solicitó a los vecinos tomar conciencia y no tirarlos en forma indebida. "Entendemos que los vecinos necesitan podar sus ramas porque las hojas tapan las canaletas pero necesitamos que nos llamen, que coordinemos para que no generen problemas. De no hacerlo, nos complicamos todos", completó. Finalmente, el director General de Defensa Civil, Juan Carlos Ruiz, mencionó que se está monitoreando de manera continua el funcionamiento de las bombas como también de distintas compuertas, como parte de un trabajo preventivo. "El Servicio Meteorológico anuncia la continuidad de las malas condiciones climáticas. Por eso, estamos preparados e intensificando nuestro trabajo para que las consecuencias de una próxima tormenta no pasen a mayores", comentó. Finalmente, informó que -durante las 24 horas- los vecinos pueden comunicarse al 432020 (CIMoPU) ante cualquier emergencia. "El personal evaluará cuál es la situación y derivará las tareas a realizar a los organismos que deban actuar", cerró.

Los funcionarios dieron detalle de lo actuado en conferencia de prensa.



Tras el Temporal: "Lo que vivimos el fin de semana fue excepcional"

